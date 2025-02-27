Albayrak Hat Eserleri Macaristan'da sergileniyor

Albayrak Grubu Hat Eserleri Sergisi, bu kez Macaristan’a konuk oldu. Köklü tarihi ile önemli bir bilim merkezi olan Pécs Üniversitesi’nde ziyaretçilerini ağırlayan serginin 25 Şubat’ta gerçekleşen açılışına, Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu, Pécs Üniversitesi akademik heyeti, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve hattat İbrahim Şengül katıldı. Sergi açılışına öğrenciler, sanatseverler ve basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Serginin destekçisi olan TİKA'ya teşekkür eden Esad Sivri, “Albayrak olarak kalıcı değerler üretmenin en önemli ayağının kültürel faaliyetler olduğunun da bilincindeyiz. Bu amaç doğrultusunda dünyanın dört bir yanında sayısı 3 milyonu aşan sanatsevere seslendik. Bizlere düşen bu kültür mirasını tıpkı bir bayrak gibi taşımak ve değerinin anlaşılması konusunda elimizden geleni yapmaktır” dedi.