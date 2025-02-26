Ulaştırmada yeni yüzyıla hazırız: Kalkınma Yolu'nda proje hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın himayelerinde Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi dün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın olduğu zirvede, Türkiye’nin ulaşım ve lojistik alanında merkezi bir konuma yükselmesinin yanında yeni projeler uzman isimler tarafından ele alındı. Etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi kıtalar arası büyük ulaşım projelerini hayata geçirdiğine işaret ederek, "Son 23 yılda ulaştırma altyapısısına 290 milyar dolarlık yatırım yaptık. Biz Kuzey Marmara Otoyolu’nu 2016 yılında açarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağladık. Gezi Olayları’nda o köprünün ve otoyolun yapılmamasını talep ediyorlardı. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 150 bin araç kullanıyor. Büyük çoğunlukla ağır taşıtların olduğu bu projelerin bir an olmadığını düşünün. Bırakın İstanbul’u, Türkiye hatta Avrupa bile sıkıntıya girer" dedi.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYE RAYLI SİSTEM

Bakan Uraloğlu'nun dikkat çektiği kıtalararası ulaşım ağı yatırımlarının en önemlilerinden biri de Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerine konumlandırılacak raylı sistem projesi olacak. İstanbul'un kuzeyinden geçecek proje Gebze'den başlayıp Edirne'ye giden hatta bağlanacak.

KALKINMA YOLU'NA SURİYE'Yİ DE BAĞLARIZ

Kalkınma Yolu projesinde gelinen noktaya da değinen Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi kıymetli bir proje. Dünyada çok ciddi şekilde artan bir ticaret yükü var, bunun da taşınması lazım. Dolayısıyla hani bazen şu hesap yapılabiliyor; 'Ya bu nerenin yükünü alacak?' Bir yerin yükünü alması bile gerekmiyor, artan yükü alsa bile orada bir kapasite var. Kalkınma Yolu, Türkiye'nin bir ticaret koridoru olma stratejisini, konumunu daha güçlendirmiş olacak. Bunlar sadece bir yükün taşındığı koridorlar değil aynı zamanda stratejik anlamda da ülkemizin ya da geçtiği ülkelerin güçleneceği yapılardır. Burada dörtlü bir grup var, önce Irak'la biz başladık, sonra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil oldu. Bir mutabakat zaptı imzaladık, ufak tefek eksikler var ama projenin bittiğini söyleyebilirim. Şimdi yönetim modeli ve finansman modelinde yoğunlaştık, çalışıyoruz. Şimdi bir Suriye var yanımızda, biz Kalkınma Yolu koridoruna Suriye'yi de bağlarız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN 1.004 KM METROYA İHTİYACI VAR

İstanbul'un metro ağına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Günlük nüfusu 20 milyonlara varan bir mega şehirden bahsediyoruz. Elbette yeni kara yolları yapacağız ama ana çözümler mutlaka bizim metro hatları raylı sistemlerle olmak durumunda. Her türlü, bu anlamdaki ulaştırma, ulaşım planlarını biz onaylıyoruz. İstanbul için de yaptığımız çalışmaya göre toplam 1.004 kilometrelik bir bizim raylı sistem ihtiyacımız var, yaklaşık şu anki rakam aşağı yukarı 380 kilometre diyelim, bunun üzerine yaklaşık bir 600 kilometre civarında daha metro yapmamız lazım ki İstanbul'un dertlerini çözelim."

İBB'NİN ONAY BEKLEYEN HİÇBİR PROJESİ YOK

Metro hatları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma Bakanlığı'nda onay bekleyen hiçbir projesi olmadığına dikkat çeken Uraloğlu, gerekli onayları verdiklerini, İstanbul'un trafik sorunun çözülmesi için onaylanmış projelere bir an önce başlanması gerektiğini dile getirdi.

5G 10 KAT HIZ KAZANDIRACAK

Bakan Uraloğlu, 5G'de gelinen noktaya dair, şöyle konuştu: "5G mi 5,5G mi olacak onu da konuşuyoruz ama ihale sürecini başlattık. Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya sinyal almaya başlayacağız. Bunu beklemekteki amacımız, biraz daha yerliliğini geliştirmek hem de dışarıdan alacağımız ekipmanları daha doğru fiyatla almak" açıklamasında bulundu. En son 34 noktada 5G deneme lisansı verdiklerini, 2 yer daha ilave ederek, bunu 36'ya çıkardıklarını bildiren Uraloğlu, 5G teknolojisinin pratikte 10 kat hız kazandıracağını anlattı. Uraloğlu, "Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk ve biz yaptık, Türk mühendisleri yaptı. Uydu üretimini sadece ülkemiz için değil bütün dünya için yapıp satma noktasında pazarlama çalışmalarımıza da başladık" dedi.

FİBER ALTYAPI UZUNLUĞU 800 BİN KM'YE ÇIKACAK

Türkiye'de şu anda 580 bin kilometre fiber altyapı olduğuna işaret eden Uraloğlu, bunu 800 bin kilometrelere çıkartma ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Uraloğlu, hız konusunda ise, "Önümüzdeki süreçte hem 5G'ye geçiş, hem Türk Telekom'un imtiyazı ile ilgili devam eden süreçte daha fazla yatırım yapıp buradaki durumu daha yukarıdaki seviyelere eriştirmiş olacağız" bilgisini verdi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ BU YIL HAYATA GEÇİRİLECEK

Çocukların ve gençlerin hedef alındığı bazı uygulamalar ve oyunlar hakkında görüşleri sorulan Uraloğlu, "Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı, bu kıymetli ama yeterli değil. Hem insanımızı, hem özellikle de gençlerimizi koruma noktasında yapmamız gerekenler var" değerlendirmesinde bulundu. 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi hakkında da konuşan Uraloğlu, "Önümüzdeki hafta finale doğru giden bir toplantı yapacağız. Sosyal medyada yapılan yanlış bilgilendirmeleri bir birey hangi yaştan sonra daha doğru değerlendirebilir, nasıl muhakeme edilir konusunda 13 değil de 16 yaşın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da genel bir konsensüs sağladık. Bu sene bunu hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Tüm projeleri merkez üs olmak için yapıyoruz

Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde uzman isimlerin yer aldığı 3 oturum düzenlendi. İlk oturum 'Küresel Ulaşım Ağlarının Merkezi: Türkiye' temasıyla gerçekleştirildi. Katılımcılardan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türkiye'den geçen koridorların öneminden bahsederken, yatırımların da buna göre şekillendiğini söyledi. İskurt, "Türkiye, merkezi bir noktada. Tüm yatırım ve projelerimiz de merkez üs olmak üzerine. Kalkınma yolu 1.200 km'lik bir koridor. Bağlantı noktasında o koridor çok önemli bir aks oluşturuyor" dedi.

ALTERNATİF OLUŞTURUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dışişleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu ise, "Kovid19 salgını temassız taşımacılıkta yeni bir adımı bize gerekli kıldı. Çin'den Avrupa'ya taşımacılıkta yaptığımız muhataplarımızla görüşmelerde bunun bir tedarik zinciri çeşitlenmesi olduğunu ilettik. Yine Kalkınma Yolu'nda, hem demir yolunu hem kara yolunu ortaya koyarak birinde bir sorun olursa diğer alternatifi hizmete almayı öngörerek işlerimizi yürütüyoruz" diye konuştu. Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ise, şunları kaydetti: "Kalkınma Yolu'nun devamı niteliğinde olan gerek Ankara-Niğde Otoyolu'nu, gerekse Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamış bulunuyoruz. Akyazı ile Ankara arasında yeni bir otoyol projemiz de var. İhalemizi yaptık. 2028'de projeyi tamamlarız."

Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı zirveye Albayrak Grubu Reklam Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve Piri Medya Genel Müdürü Ömer Karaca ev sahipliği yaptı.

Hava kargo sektörünün yüzde 70'i buradan geçiyor

Türkiye Yüzyılında Lojistik ve Taşımacılık temasısıyla düzenlenen ikinci oturumda konuşan THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, taşıma modları içerisinde hava kargonun son derece stratejik bir alan olduğuna vurgu yaptı. Türk, "Hava kargo endüstrisi olarak toplam taşımanın yüzde 1'ini yapıyoruz. Ama emtia değeri olarak yüzde 35'ini taşıyoruz. Hava kargo endüstrisinin yüzde 70'i Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadan geçiyor" dedi. TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun da Bakü-Tiflis-Kars hattının önemine işaret etti. Altun, "Buradan biz Gürcistan, Azerbaycan, Rusya; Hazar denişi geçişiyle Kazakistan, Çin, yine Hazar geçişiyle Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan'a kadar bu hatta taşımacılık yapıyoruz. İkinci hattımız İran üzerinden. Van Kapıköy'den çıkış yapıyoruz. İran ile ray genişliği problemimiz yok" diye konuştu. UND Başkanı Şerafettin Aras da şunları söyledi: "Transit taşımacılık bizim için çok önemli. İhracatımızı daha da artırmak istiyoruz. Kara yolu için de aktarma istasyonlarına ihtiyacımız var."

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Yunus Suresi’nin 22. ayeti, “Denizde ve karada sizleri gezdiren O’dur” yazılı tablo hediye etti. Albayrak, "İnşallah biz de Türkiye olarak denizlerin ve karaların lideri olacağız" ifadelerini kullandı.

Hayatın birçok alanında verimli teknolojiler yolda

3’üncü ve son oturumun teması ise “Türkiye Yüzyılında Dijitalleşme”ydi. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, 5G’nin dijitalleşmeye sunacağı katkılardan bahsetti. Güngör, “5G aslında daha çok endüstri 4.0 ile beraber, sanayiye yönelik uygulamalarla hayatımızda sosyalleşmede rol oynayacak. Örneğin; akıllı fabrikalar, akıllı şehirler diyoruz sağlıkta tarımda, trafikte daha etkin, daha verimli teknolojiler göreceğiz. Çünkü 5G dediğimizde, hızlar gigabit düzeyinde olacak. Gecikmeler milisaniyenin altında olacak. Bu nedenle de verimlilik daha da artacak. 4G teknolojisini iki şeritli bir yol olarak düşünürsek, 5G’yi çok şeritli bir yol olarak görebiliriz” ifadelerini kullandı. Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da, “Ülke olarak bölgemizdeki en büyük ve en önemli uydu operatörüyüz diyebiliriz. Şu anda aktif 6 tane uydumuz var. Bundan gurur duyuyoruz” dedi.

Yeni yüzyılın temel taşlarını hep birlikte döşeyeceğiz

Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin açılış konuşmasını Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli yaptı. Caknikli, zirvede; modern ve sürdürülebilir projeleri, ulaşım ve altyapı ağlarının gelişimini, lojistik ve taşımacılığın uluslararası boyutunu ele alacaklarını belirtti. Türkiye'nin, ulaşım ve altyapı alanında küresel ölçekte stratejik bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Canikli, şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yerli ve millî perspektifler doğrultusunda şekillenen politikalarla, önümüzdeki 100 yılın temel taşlarını hep birlikte döşeyeceğiz. Bu noktada, Albayrak Grubu olarak sektördeki tecrübemiz ve yatırımlarımızla ülkemizin ulaşım ve lojistik altyapısına önemli katkılar sunduğumuzu belirtmek isterim. Özellikle liman yatırımlarımız, grubumuzun sektördeki en önemli fark yaratan unsurlarından biridir. Bugün, Trabzon’dan Somali’ye, Gine’den Azerbaycan’a, Kongo’dan Ekvator Ginesi’ne uzanan geniş bir coğrafyada liman işletmeciliği yapıyoruz. Ayrıca, uluslararası alanda ulaştırma ve lojistik yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."







