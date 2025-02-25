Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 3. oturumu tamamlandı

'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 3. oturumu tamamlandı

Semih Kara
Semih Kara
15:1625/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi düzenlendi.
Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi. Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılının ele aldığı programda uzman isimlerin moderatörlüğünde oturumlar düzenlendi.

İstanbul Kongre Merkezi’nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen ve seçkin davetlilerin katıldığı Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi.

'Türkiye Yüzyılında Lojistik ve Taşımacılık' oturumu

Zirve kapsamında 'Türkiye Yüzyılında Lojistik ve Taşımacılık' oturumu tamamlandı. Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş moderatörlüğünde düznelenen oturuma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, UND Başkanı Şerafettin Aras ve THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk katıldı.

Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş.

Orta Koridor bu yüzden kullanılıyor

Devletinin görevinin problem ortaya çıkmadan proaktif bir yaklaşımla bu ihtiyaçları önceden tespit ederek buna göre önlem almak olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel,
"
Kaldı ki bizim mega dediğimiz projelerin de çoğunda bu var.
Yani biz daha problem ortaya çıkmadan bununla ilgili yaklaşımları, analizleri, etütleri yaparak bunun doğrultusunda projeleri oluşturuyoruz. Ve bu doğrultuda Orta Koridor'un şu anda bu kadar aktif kullanılmasının ardında yatan en önemli gerçek bu."
ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel.

Cumhurbaşkanımız olmadan 256 milyar dolara ulaşamazdık

Eskiden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden taşıma araçlarının belli saatlerde geçtiğini belirten Yücel,
"
Cumhurbaşkanımızın liderliği olmasaydı 10 milyar dolardan bugün geldiğimiz 256 milyar dolarlara ulaşma imkanımız çok mümkün olmazdı.
Bakanımızın da ifade ettiği gibi gerek Kalkınma Yolu gerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gerek Zengezur Koridoru hep bu amaca hizmet etmek için gayret ettiğimiz çalışmalar."
dedi.

Türk ülkeleriyle elektronik geçiş belgesi

Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünya ticaret hacmi 2020 yılında 12 milyar ton civarındaydı. Bu rakamın 2030 yıllarında 25 milyar tona, 2050 yılında 95 milyar tona ulaşmasını bekliyoruz.
Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Kuzey Koridorunun bitmesiyle Türkiye bir avantaj sağladı.
Bu avantajı korumak amacıyla bölge ülkelerle, yaptığımız taşımacılığı kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttük. Bunun için de dijitalleşmeye öncelik verdik. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi 6 ülkeyle beraber bu çalışmaları yürütüyoruz.
Önümüzdeki dönemde bu ülkelerde elektronik geçiş belgesiyle transit geçişte kolaylık sağlayacağız.
"

Demiryolu taşımacılığında neredeyiz?

Moderatör Semra Karabaş, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'a,
"Türkiye uluslararası demiryollarıyla entegrasyon konusunda şu an nerede?"
sorusunu yöneltti. Türkiye'nin demiryolu taşımacılığı yaptığı coğrafyalarla ilgili bilgi veren Altun, Türkiye ve İran'ın ray genişliğinin 1435 milimetre olduğunu; ancak bu genişliğin Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve eski Sovyet coğrafyasında ülkelerde 1520 milimetre olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin özellikle Türk ülkeleriyle ciddi bir demiryolu taşımacılığı yaptığını ifade eden Altun
, ray genişliğinin Türkiye ile aynı olmadığı ülkeler hakkında da,
"Biz yükleri kendi vagonlarımızdan o ülkelerin vagonlarına aktararak bu taşımacılığı yapıyoruz."
dedi.
TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun.

Transit taşımacılıkta konumumuz mühim

UND Başkanı Şerafettin Aras ise Türkiye'nin lojistik sektörü olarak sadece Avrupa'da değil, Asya'da da ciddi şekilde büyüdüğünü kaydetti.
"En büyük taşıma yaptığımız ülkeler Irak, Suriye. Karayoluyla yakın coğrafyaya çok ciddi taşıma yapıyoruz."
diyen Aras, jeopolitik konumu itibarıyla Türkiye için transit taşımacılığın çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin transit taşımacılığın 2022-2023 döneminde %5 arttığını, bu rakamın 2023-2024 döneminde %19'a yükseldiğini kaydeden Aras,
"Avrupa'dan Asya ve Orta Doğu'ya toplamda 83 bin 861 sefer gerçekleştirdik. Bir o kadar da Asya'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya kara yoluyla götürdüğümüzü söyleyebilirim. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor ki Türkiye transit taşımacılıkta önemli bir konumda."
ifadelerini kullandı. Türkiye'nin küresel lojistik ihracatında %2,5 pay aldığını ve dünyada 11. sırada yer aldığını açıklayan Aras, Türkiye'nin 2028 ihracat hedefinin 375 milyar dolar olduğunu anımsattı.
UND Başkanı Şerafettin Aras.

THY'nin pazar payı yüzde 5.7'ye yükseldi

THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, moderatör Semra Karabaş'ın Türkiye'nin hava kargo taşımacılığındaki büyüme ivmesini ve bunda rol oynayan itici gücün ne olduğu sorusunu cevapladı. Hava kargonun son derece stratejik bir alan olduğunu belirten Türk, hava kargo endüstrisinin toplam taşımanın desi olarak %1'inden fazlasını taşımadığını ancak bu rakamın MTA değeri olarak %35'e tekabül ettiğini söyledi. Türk,
"Türk Hava Yolları (THY) bu sektör içerisinde yüksek bir momentumla büyümeye devam ediyor.
Son 20 yıllık büyüme ivmemize baktığımız zaman yaklaşık %18 civarında bir büyüme gerçekleştirdik.
2023-2024 kıyasında da %21.4'lük bir büyüme gerçekleştirerek endüstride %5.7'lik bir pazar payına ulaştık."
dedi.
THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk.

En kritik nokta Türkiye'nin konumu

İtici gücün insan ve teknoloji olduğunu belirten Türk, Türkiye'nin nitelikli gençlerini THY'ye kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Global bakış açısı vizyonuna sahip bir ekiple çalıştıklarını aktaran Türk, diğer taraftan teknolojiye de yatırım yaptıklarını kaydetti. Türk, altının çizilmesi gereken en önemli noktalardan birinin Türkiye'nin jeopolitik konumu olduğunu vurguladı. Türk, yakın zamanda 500. kargo uçağını da alacaklarını söyledi.


#Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Semra Karabaş
#Serdar Yücel
#Çetin Altun
#Ali Türk
#TCDD
#Türk Hava Yolları
#UND

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatimle teravih namazı kılınacak camiler belli oldu