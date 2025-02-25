'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 3. oturumu tamamlandı

Moderatör Semra Karabaş, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun'a,

"Türkiye uluslararası demiryollarıyla entegrasyon konusunda şu an nerede?"

sorusunu yöneltti. Türkiye'nin demiryolu taşımacılığı yaptığı coğrafyalarla ilgili bilgi veren Altun, Türkiye ve İran'ın ray genişliğinin 1435 milimetre olduğunu; ancak bu genişliğin Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve eski Sovyet coğrafyasında ülkelerde 1520 milimetre olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin özellikle Türk ülkeleriyle ciddi bir demiryolu taşımacılığı yaptığını ifade eden Altun

, ray genişliğinin Türkiye ile aynı olmadığı ülkeler hakkında da,

"Biz yükleri kendi vagonlarımızdan o ülkelerin vagonlarına aktararak bu taşımacılığı yapıyoruz."