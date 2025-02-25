'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 3. oturumu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi. Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılının ele aldığı programda uzman isimlerin moderatörlüğünde oturumlar düzenlendi.
İstanbul Kongre Merkezi’nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen ve seçkin davetlilerin katıldığı Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi.
'Türkiye Yüzyılında Lojistik ve Taşımacılık' oturumu
Zirve kapsamında 'Türkiye Yüzyılında Lojistik ve Taşımacılık' oturumu tamamlandı. Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş moderatörlüğünde düznelenen oturuma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürü Serdar Yücel, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, UND Başkanı Şerafettin Aras ve THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk katıldı.
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En kritik nokta Türkiye'nin konumu
İtici gücün insan ve teknoloji olduğunu belirten Türk, Türkiye'nin nitelikli gençlerini THY'ye kazandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Global bakış açısı vizyonuna sahip bir ekiple çalıştıklarını aktaran Türk, diğer taraftan teknolojiye de yatırım yaptıklarını kaydetti. Türk, altının çizilmesi gereken en önemli noktalardan birinin Türkiye'nin jeopolitik konumu olduğunu vurguladı. Türk, yakın zamanda 500. kargo uçağını da alacaklarını söyledi.