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Albayrak Medya öncülüğünde 'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi': Bakan Uraloğlu 'İnternet 10 kat hızlanacak' diyerek duyurdu

Albayrak Medya öncülüğünde 'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi': Bakan Uraloğlu 'İnternet 10 kat hızlanacak' diyerek duyurdu

10:0625/02/2025, mardi
G: 25/02/2025, mardi
Yeni Şafak
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İstanbul'daki dev zirvenin ilk özel oturumunda Bakan Uraloğlu soruları yanıtladı.
İstanbul'daki dev zirvenin ilk özel oturumunda Bakan Uraloğlu soruları yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve alanında uzman isimler, Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılını ele aldı.

12.30 itibarıyla öğle arası verilen Zirve, saat 13.30'da Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş moderatörlüğündeki
'Türkiye Yüzyılında Lojistik ve Taşımacılık' oturumuyla devam edecek.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve seçkin davetlilerin katıldığı Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenleniyor.

Nuri Albayrak'tan Bakan Uraloğlu'na hediye takdimi

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, özel oturum sonrası sahneye davet edildi. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Albayrak, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu projelerimiz devam edecektir. Gerek Bakanlığımızın katkıları gerekse medyamızın iletişim noktasındaki katkıları devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'na,
"Denizde ve karada sizleri gezdiren O'dur."
manasına gelen Yunus Suresi 22. ayetin yazılı olduğu tabloyu hediye eden Albayrak,
"İnşallah biz de Türkiye olarak denizlerin ve karaların lideri olacağız."
dedi.

Özel oturumda kritik mesajlar

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yenişafak Yazarı Nedret Ersanel ile Yenişafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in katılımıyla Zirvenin özel oturumu başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun
açıklamalarından öne çıkan başlıkları şu şekilde:

"Biz Kuzey Marmara Otoyolu'nu 2016 yılında açarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağladık. Gezi Olayları'nın bir parçası da o köprünün, o otoyolun yapılmamasını talepti. Bugün Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 150 bin araç kullanıyor.

Kalkınma Yolu ülkemizi stratejik olarak da güçlendirecek

Kalkınma Yolu Projesi çok ciddi bir proje. Dünyanın artan ticaret yükünün taşınması gerekiyor. Çin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar eğer Süveyş Kanalı'ndan geçerse 35 günlük bir seyahat süresi var. Ümit Burnu'nu dolanan gemilerin yolculuğu 45 gün sürüyor.
Kalkınma Yolu ile bu süre 25 güne düşüyor.
Basra'daki Fav Limanı'ndan yola çıkan bir yük, 1200 kilometrelik Irak sınırından geçip ülkemizde yaptığı 2090 kilometrelik seyirle Avrupa'ya gidecek. Bu yol aynı zamanda Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye bağlanacak.
Bu tür yollar sadece yükün taşındığı koridor değil, stratejik anlamda da geçtiği ülkelerin güçleneceği yapılardır.

Suriye'yi de bağlamayı düşünüyoruz

Biz Kalkınma Yolu Koridoruna Suriye'yi de bağlarız diye düşünüyoruz. Suriye'nin kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız.
Halep ve Şam Havalimanlarına bir heyet göndererek gerekli incelemeleri yaptık. Suriye'yi İstanbul'a bağlamış olmamız dünyaya da bağlamış olmamız demektir. Savaş sırasında yaklaşık 32 tane önemli köprü tahrip edildi. Onların tamiratıyla, yenilenmesiyle ilgili de arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde oradaydı. 3 tane liman var. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz.
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Albayrak Medya öncülüğünde 'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi': Bakan Uraloğlu 'İnternet 10 kat hızlanacak' diyerek duyurdu
Gündem / Türkiye
25 février, mardi

İBB'ye ait bizde onay bekleyen bir proje yok

İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarını yer üstünde çözemezsiniz. Böyle bir imkan yok. Baktığınızda dünyada da yok. Bu ihtiyacı yer altından çözmemiz gerekiyor. İstanbul'da toplam 1004 kilometrelik bir raylı sistem ihtiyacımız var. Biz İstanbul'a yaklaşık 162 kilometrelik metro hattı kazandırdık.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bizde onay bekleyen hiçbir proje yok. O yüzden onaylanmış olan projelere bir an önce başlanması gerekir diye düşünüyorum.

Türkiye 5G'ye geçiyor

(5G) Bu sene ihalesini yaparak 2026'da genel anlamda yaygınlaştırmaya başlayacağız.
2026'da inşallah 5G'ye geçeceğiz.
5G bize 10 kat hız kazandıracak. Bunu mümkün olduğu kadar yerli teknolojileri de üretime katarak yapmak istiyoruz. Dünyadaki 11 uydu üreticisinden birisi olduk.

Sosyal medya kısıtlamaları

Türkiye'deki sosyal medya platformlarının tamamı temsilci atadı. Son olarak X platformu atamıştı. Şu an hepsinin sorumlusu var ama yeterli mi? Değil. Henüz "Şu içeriği çıkar" diyemiyoruz. Bunun için kanunen bir düzenleme gerekiyor.
Discord, Roblox gibi çok farklı yerlere giden uygulamalar var.
Bu konuda yasaklayıcı bir tavırla değil, eğitici bir çalışma içerisindeyiz.

Artık istediklerimizi yaptırabiliyoruz

Biz üst perdeden ve yüksek sesle "Kapatırız" diyoruz ve bu karşılık buluyor.
Biliyorsunuz, 9-10 gün Instagram'ı kapattık.
Ondan sonra istediklerimizi yaptırma konusunda elimizin güçlendiğini söyleyebilirim. Yapacağımız mevzuat düzenlemeleriyle de oradaki gri alanları ortadan kaldıracağız."

Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi geliyor

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
, Zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Canikli, Zirvede Türkiye'nin geleceğine büyük oranda katkı sağlayacak bir konunun masaya yatırılacağını ifade etti. Albayrak Medya olarak bakanlıklarla işbirliği çerçevesinde zirveler gerçekleştirdiklerini belirten Canikli, 2023'de Enerjide Türkiye Yüzyılı, 2024'te İhracatta Türkiye Yüzyılı zirvelerini gerçekleştirdiklerini ve bugün Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin yapıldığını söyledi.
Canikli, bu ayın 28'inde Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin organize edileceğini açıkladı.

Gelecek 100 yıl masaya yatırılıyor

Türkiye; 2023 yılı ile Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye Yüzyılı’na adımını attı. Şimdi, ulaşım ve altyapıda Türkiye’nin merkezleşen konumu, yerli ve milli bakış açıları ve politikalar ve Türkiye’nin ulaşım ve altyapıda gelecekteki 100 yılı konuşuluyor. Zirvede; modern ve sürdürülebilir projeler, ulaşım ve altyapı ağları, lojistik ve taşımanın uluslararası seyri konuları,
ulaşım ve altyapı sektörüyle aynı çatı altında buluşuyor.

Gündemde 4 başlık var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla gerçekleşecek olan Zirvenin gündeminde,
Türkiye Yüzyılı’nda Ulaşım ve Altyapı, Küresel Ulaşım Ağlarının Merkezi: Türkiye, Uluslararası Ulaşım ve Altyapı Politikaları ile Türkiye Yüzyılında Lojistik ve Taşımacılık
olmak üzere 4 konu bulunuyor.

Canlı olarak yayınlanıyor

Zirvede Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı değerlendirilirken, Türkiye’nin yerli ve milli stratejileri de masaya yatırılıyor. Zirve, TVNET ve Yeni Şafak YouTube hesabından gerçekleşecek ortak yayının yanı sıra, Albayrak Medya sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanıyor.

#Abdulkadir Uraloğlu
#Albayrak Medya
#Türkiye Yüzyılı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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