Albayrak Medya öncülüğünde 'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi': Bakan Uraloğlu 'İnternet 10 kat hızlanacak' diyerek duyurdu

Kalkınma Yolu Projesi çok ciddi bir proje. Dünyanın artan ticaret yükünün taşınması gerekiyor. Çin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar eğer Süveyş Kanalı'ndan geçerse 35 günlük bir seyahat süresi var. Ümit Burnu'nu dolanan gemilerin yolculuğu 45 gün sürüyor.

Kalkınma Yolu ile bu süre 25 güne düşüyor.

Basra'daki Fav Limanı'ndan yola çıkan bir yük, 1200 kilometrelik Irak sınırından geçip ülkemizde yaptığı 2090 kilometrelik seyirle Avrupa'ya gidecek. Bu yol aynı zamanda Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye bağlanacak.