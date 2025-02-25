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'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 2. oturumunda önemli mesajlar: Kalkınma Yolu Projesi'nde son 331 kilometre

'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 2. oturumunda önemli mesajlar: Kalkınma Yolu Projesi'nde son 331 kilometre

Semih Kara
Semih Kara
13:3525/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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'Küresel Ulaşım Ağlarının Merkezi: Türkiye' oturumu da tamamlandı.
'Küresel Ulaşım Ağlarının Merkezi: Türkiye' oturumu da tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılının ele aldığı programda oturumlar düzenleniyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin ikinci ayağının Suriye olduğunu ifade eden Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt, "Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelcek transit taşımacılığa yönelik proje çalışmalarını da öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen ve seçkin davetlilerin katıldığı Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi devam ediyor.

'Küresel Ulaşım Ağlarının Merkezi: Türkiye' oturumu

Zirve kapsamında 1 saat sürmesi planlanan 'Küresel Ulaşım Ağlarının Merkezi: Türkiye' oturumu sona erdi. Yenişafak Yazarı Nedret Ersanel'in moderatörlüğünü yaptığı oturuma, Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ab Ve Dışişleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu katıldı.

Yenişafak Yazarı Nedret Ersanel.

Kalkınma Yolu'nun ikinci ayağı Suriye üzerinden olacak

Oturumda Kalkınma Yolu Projesi ele alındı. Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt, proje kapsamında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Bir önceki oturumda Bakan Uraloğlu'nun değindiği Suriye meselesi hakkında konuşan İşkurt,
"Kalkınma Yolu'nun bir ikinci ayağı da Türkiye bağlantısı olarak Suriye üzerinden düşünülüyor. Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelecek transit taşımacılığa yönelik proje çalışmalarını da öngörüyoruz."
ifadelerini kullandı.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt.

KGM Genel Müdürü Gülşen'den 75. yıl mesajı

Zirveye katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ise,
"Başta Albayrak Medya Grubu olmak üzere bu organizasyonu teşkil eden, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum."
diyerek söze başladı. 1 Mart itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 75. kuruluş yıldönümü olduğunu anımsatan Gülşen,
"Ülkemizin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarda bize yol gösteren ve destekleyen
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a
ve tüm çalışmalarımızda odak noktasını belirleyen, yol gösteren bakanımız
Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na
teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı.

Otoyol ağında son 331 kilometre

Gülşen, Moderatör Nedret Ersanel'in, Kalkınma Yolu'nun karayolu ayağındaki son durumu sorusunu şöyle cevapladı:
"Kalkınma Yolu ile ilgili biz bu işin neresindeyiz? Toplamda Irak'taki 1200 kilometrelik
otoyol ağının devamında 1923 kilometrelik bir otoyol ağımız söz konusu olacak.
Biz bunun 331 kilometrelik kısmı (Urfa-Ovaköy) dışındaki kesimlerde otoyol ağımızı tamamlamış vaziyetteyiz.
O bölgeyle ilgili projelerimizi de tanzim ettik.
Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen.

Sakarya ve Adana'ya iki yeni otoyol

Bunun yanı sıra Kalkınma Yolu'nun devamı niteliğinde olan, gerek Ankara-Niğde Otoyolu'nu, gerekse Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamlamış vaziyetteyiz. Bununla beraber Akyazı ile Ankara arasında yeni bir otoyol projesi çalışmamız da devam etmekte.
Burada da ihalemizi yaptık. 2028'li yıllarda projemizi tamamlamayı hedefliyoruz.
Bunun dışında bir de Ceyhan ile Pozantı arasında proje çalışmamıza başladık."

Irak'ta son durum

Gülşen, Ersanel'in diğer ülkelerin durumu hakkındaki sorusunu,
"Irak'taki durum daha ziyade demiryolu ağırlıklı olarak devam ediyor. Onların önceliği Fav Limanı'ndan yükleri alıp demiryolu ile aktarmak noktasında. Otoyol onlarda ikinci sırada geliyor.
Biz Karayolları olarak o çalışmaları da takip ediyoruz. Projeler son noktalara doğru geldi."
diye cevapladı.

Tedarik zincirinin halkalarına önem vermemişler

Moderatör Ersanel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ab Ve Dışişleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu'ya, küresel ulaşım koridorlarının çeşitlendirilmesinin ve korunmasının Türkiye ekonomisine ne gibi katkılar sağlayabileceği sorusunu yöneltti.
"
Koronavirüsle beraber anladık ki bu tedarik zincirlerini kuranlar, halkalarına hiç önem vermemişler."
diyen Ersanel, Aziz Aksu'ya bu konunu Türkiye için önemini de sordu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ab Ve Dışişleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu.

Aziz Aksu'dan Albayrak Medya'ya teşekkür

Organizasyonu düzenlediği için Albayrak Medya Grubu'na teşekkürlerini sunarak söze başlayan Aksu, "
Sizlerin de bahsettiği gibi hükümetlerin ortaya koyduğu politikalar ve hayata geçirilen projeler üst üste konulduğunda
aslında günün sonunda bir toplumsal fayda gözetilmesi gerekiyor.
"
dedi.

Bu şekilde kültür inşa ediyoruz

Bunlardan birisinin de Bakanlığa yansıyan tarafıyla tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi olduğunu belirten Aksu, "Bu çerçevede yaptığımız projelerde, muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler çoğu zaman müzakere olarak adlandırılsa da bu görüşmeleri aslında belli bir iş yapma modelini paylaşma, belli bir kültürü muhataplarımızla inşa etme olarak görüşüyoruz.

Tedarik zinciri çeşitlendirilmesi

Bu anlamda şöyle diyebiliriz. Uluslararası demiryolu bağlantıları ülkemizin hem güçlüyken ve faal haldeyken COVID ile beraber temassız taşımacılık konsepti başta olmak üzere yeni bir öncelik, yeni bir adımı bize gerekli kıldı. Bu açıdan Çin'den Avrupa'ya yapılan taşımalarda Orta Koridor'un güçlendirilmesi, desteklenmesi gibi konularda biz muhataplarımızla görüşürken,
görüşmelerimizi bunu bir tedarik zinciri çeşitlendirilmesi olduğunu da ispat ederek gerçekleştirdik."
ifadelerini kullandı.
#Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Nedret Ersanel

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