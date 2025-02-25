'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 2. oturumunda önemli mesajlar: Kalkınma Yolu Projesi'nde son 331 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılının ele aldığı programda oturumlar düzenleniyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin ikinci ayağının Suriye olduğunu ifade eden Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt, "Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelcek transit taşımacılığa yönelik proje çalışmalarını da öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Kongre Merkezi’nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen ve seçkin davetlilerin katıldığı Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi devam ediyor.
'Küresel Ulaşım Ağlarının Merkezi: Türkiye' oturumu
Zirve kapsamında 1 saat sürmesi planlanan 'Küresel Ulaşım Ağlarının Merkezi: Türkiye' oturumu sona erdi. Yenişafak Yazarı Nedret Ersanel'in moderatörlüğünü yaptığı oturuma, Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İşkurt, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ab Ve Dışişleri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu katıldı.
Kalkınma Yolu'nun ikinci ayağı Suriye üzerinden olacak
KGM Genel Müdürü Gülşen'den 75. yıl mesajı
Otoyol ağında son 331 kilometre
Sakarya ve Adana'ya iki yeni otoyol
Irak'ta son durum
Tedarik zincirinin halkalarına önem vermemişler
Aziz Aksu'dan Albayrak Medya'ya teşekkür
Bu şekilde kültür inşa ediyoruz
Bunlardan birisinin de Bakanlığa yansıyan tarafıyla tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi olduğunu belirten Aksu, "Bu çerçevede yaptığımız projelerde, muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler çoğu zaman müzakere olarak adlandırılsa da bu görüşmeleri aslında belli bir iş yapma modelini paylaşma, belli bir kültürü muhataplarımızla inşa etme olarak görüşüyoruz.