'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 4. oturumu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi. Türkiye’nin ulaşım ve altyapısının gelecekteki 100 yılının ele aldığı programda uzman isimlerin moderatörlüğünde oturumlar düzenlendi.
İstanbul Kongre Merkezi’nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, Albayrak Medya öncülüğünde düzenlenen ve seçkin davetlilerin katıldığı Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi tamamlandı.
'Türkiye Yüzyılında Dijitalleşme' oturumu
Yenişafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik'in moderatörlüğünü yaptığı 'Türkiye Yüzyılında Dijitalleşme' oturumuna, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Vehbi Çağrı Güngör katıldı.
Hayatın her alanını kökten değiştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dijitalleşmeyi sadece teknolojinin dönüşümü olarak görmemek gerektiğini vurgulayarak, dijitalleşmenin ekonomiden sağlığa, eğitimden ticarete, yönetimden sanayiye kadar hayatın her alanını adeta kökten değiştiren bir paradigma haline geldiğini ifade etti. Dijitalleşmenin en temel alanının veri olduğunu kaydeden Sayan, veriye sahip olup onu kullanmanın, hatta ondan katma değer üretebilmenin öneminden bahsetti.
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Başkasının kanadı devre dışı kalabilir
Moderatör Ersin Çelik, Sayan'a Türkiye'nin teknolojik üretimde yerlileşme ve millileşme çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. "Başkasının kanadıyla ne kadar yükselirseniz yükselin, kanat bir gün kullanım dışı kalabilir. Bunu savunma sanayisinde görüyoruz, iletişim sektöründe görüyoruz." diyen Sayan, Kiev yönetiminin ABD ile maden anlaşması yapmadığı takdirde Ukrayna genelinde Stralink uydularının devre dışı kalacağını anımsattı.
Bizim 'icat çıkarmamız' gerekiyor
Ukrayna'nın bütün iletişim altyapısını Starlink'in oluşturduğunu belirten Sayan, "Bunu yerli ve milli olarak üretmediğiniz sürece, kodlarını siz yazmadığınız sürece başkalarının bu tür tehditlerine sürekli hazır olmanız lazım. Bir başka deyişle bizim 'icat çıkarmamız' gerekiyor. Çünkü icat çıkarmak demek, üreten, yöneten, liderlik eden demektir. Son yıllarda yolumuzu aydınlatan Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizin hedeflerine doğru sapasağlam ilerleyebilmesi için ve teknoloji alanında bütün bu küresel rekabette 'Ben de varım!' diyebilmesi için anahtar unsur." ifadelerini kullandı.