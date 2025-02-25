'Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin 4. oturumu tamamlandı

"Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Şu ana kadar yaptığımız veri merkezi yatırımları yaklaşık 420 milyon avronun üzerinde. Çok stratejik bir hamle olarak düşünüyoruz. İşte biz bu vizyonla yeni nesil veri merkezleri inşa ederek bu bağlamda Türkiye'de öncü olacağımızı düşünüyoruz."