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Bakan Ersoy: Galata Kulesini Çanakkale ruhuyla aydınlattık

Bakan Ersoy: Galata Kulesini Çanakkale ruhuyla aydınlattık

16:1518/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
DHA
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Galata Kulesi
Galata Kulesi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Kutlamaları kapsamında Galata Kulesine yansıtılan video gösterimini sosyal medya hesabında paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galata Kulesi'ni, Çanakkale ruhuyla aydınlattık! Mehmetçik'in hatırasını yaşatmak, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik, cesaret ve kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı.


Bakan Ersoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan ve İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtılan özel videonun, Çanakkale ruhunu yaşatmayı ve bu büyük destanı nesiller boyu aktarmayı amaçladığını belirtti.



'ÇANAKKALE'NİN AZİZ HATIRASI GALATA KULESİ'NDE'

Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda milletin ortak hafızasında bir kahramanlık ve bağımsızlık destanı olarak yaşadığını ifade eden Ersoy, bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.


Video haritalama tekniğiyle gerçekleştirilen çalışma, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Mehmetçik'in aziz hatırası ve milli birlik ruhunun kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlıyor. Bakan Ersoy, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.


#Çanakkale Zaferi
#Galata Kulesi
#Mehmet Nuri Ersoy

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