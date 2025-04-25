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Turizm illerinde rezervasyon yoğunluğu

Turizm illerinde rezervasyon yoğunluğu

04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Megakentte yaşanan depremin ardından vatandaşların bir kesimi şehri terk ederek turistik bölgelere gitti. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi. İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade eden Belge, deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurguladı. Belge, "Depremden birkaç saat sonra rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz" dedi.


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