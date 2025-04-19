Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı yapıldı

"Her gelişinizde sizi farklı bir atmosferle karşılamak için yoğun çaba harcıyoruz. Her seferinde yenilenen yüzüyle, gelişen altyapısıyla, büyüyen kapasitesiyle sizi karşılayan bir şehir inşa ediyoruz. Örneğin Ayder Yaylası. Artık bir marka haline gelmiş ve bölgesel sınırları aşmış bir değerimiz. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir yüzle, çok daha gelişmiş olanaklarla karşınızda olacak."