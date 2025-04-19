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Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı yapıldı

Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı yapıldı

00:4019/04/2025, Cumartesi
AA
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Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı yapıldı
Rize'de 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programı yapıldı

Rize'de düzenlenen 2. Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi'nin gala programında konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, Rize'nin turizm potansiyeline dikkat çekerek, farklı yatırımlar ve gelişmelerle misafirleri karşılamaya devam edeceklerini belirtti. Vali Baydaş: Her gelişinizde sizi farklı bir atmosferle karşılamak için yoğun çaba harcıyoruz.

Rize'nin Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden çok sayıda misafir ağırlayan bir şehir olduğuna dikkati çeken Vali İhsan Selim Baydaş, hem ülke bazında hem de misafir sayısı açısından bu ilginin artmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Turizm alanında çok çeşitli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Baydaş, şunları kaydetti:

"Her gelişinizde sizi farklı bir atmosferle karşılamak için yoğun çaba harcıyoruz. Her seferinde yenilenen yüzüyle, gelişen altyapısıyla, büyüyen kapasitesiyle sizi karşılayan bir şehir inşa ediyoruz. Örneğin Ayder Yaylası. Artık bir marka haline gelmiş ve bölgesel sınırları aşmış bir değerimiz. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir yüzle, çok daha gelişmiş olanaklarla karşınızda olacak."
Vali İhsan Selim Baydaş

Baydaş, 3 yıldır hizmette olan Rize-Artvin Havalimanı ile Rize'ye ulaşımın çok daha kolay hale geldiğinin altını çizerek, ayrıca Türkiye'nin en modern hastanelerinden birinin Rize'de inşa edilmeye başlandığını, bunun da sağlık turizmi açısından büyük bir avantaj sağlayacağını kaydetti.

Kuveyt'ten katılan şirket yöneticisi İbrahim Hassan ise Rize'yi ve Türkiye'yi destekleyeceklerini, ilk kez geldiği Rize'de gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu, ziyaretlerinin devamının geleceğini belirtti.

Programa Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk da katıldı.

Zirve kapsamında Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan gelen 35 turizm acente temsilcisi kentteki turistik, tarihi ve kültürel yerleri gezerek turizm temsilcileriyle görüştü.

#Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi
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