Bakan Kacır: Turizm gelirlerinde 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora imza attık

Bakan Kacır, Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Kars'ta ekonomiyi canlandıracak, turizm potansiyelini artıracak, tarihi yapılarını kentin kimliğine, dokusuna uygun şekilde geleceğe taşıyacak projeyi devreye aldıklarını ifade ederek, "5,5 milyon avroluk projenin Kars'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye; kadim mirasıyla, kültürüyle, dört mevsim ziyaret imkanı sunan doğal güzellikleriyle, gastronomisi ile dünya turizminde müstesna bir yere sahip. Her biri kendine münhasır, özgün bir coğrafyaya ve kültüre sahip olan şehirlerimiz çok katmanlı bir turizm potansiyeli taşıyor. Her köşesi ayrı bir hikaye sunan ülkemiz, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık. Ülkemiz turizminin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, yeni destinasyonlar oluşturarak cazibe merkezlerini artırmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.