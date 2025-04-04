Bakan Kacır: Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

"Yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 263,4 milyar dolara ulaştık. Sanayicimiz üretiyor, ihraç ediyor, Türkiye'ye katma değer sağlıyor. Yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor."