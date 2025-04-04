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Bakan Kacır: Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

Bakan Kacır: Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor

16:254/04/2025, Cuma
AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dış ticaret verilerini değerlendirdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerin üretip, ihracat yaparak Türkiye'ye katma değer sağladıklarını belirterek, "Yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Mart 2025 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Geçen ay mal ihracatının yüzde 3,2 artarak 23,4 milyar dolara yükseldiğini anımsatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllıklandırılmış ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 263,4 milyar dolara ulaştık. Sanayicimiz üretiyor, ihraç ediyor, Türkiye'ye katma değer sağlıyor. Yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyüyen Türkiye, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor."



#dış ticaret
#mal ihracatı
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

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