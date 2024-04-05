Bakan Kacır: Uluslararası uzay limanı kuracağız

"Bu misyonla birlikte artık Türk çocukları için Türk gençleri için bizler için başka milletlerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle kurmaktan vazgeçeceğimiz hiçbir hayal kalmamıştır. Bizim çocuklarımızın hayalleri Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu gibi gökyüzünün, ufkun sınırlarını aşmıştır artık. Ve biz bu yolculuğa devam edeceğiz. Bu programları sürdüreceğiz. Türkiye, insanlı uzay araştırmalarında yeni programlar başlatacak. Belki yıllar içinde yeni astronotlar da göndereceğiz. Ama öncelikle bu alanda teknoloji geliştirme kabiliyetimizi daha da artıracağız. Uluslararası Uzay İstasyonunu yenileme projelerine dahil olacağız. Uzay erişim projelerimizi hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İnşallah önce kendi uydularımızı kendi roketlerimizle uzaya fırlatabilecek, fırlatabilen ülkelerden biri haline geleceğiz. Bir uluslararası uzay limanı inşallah kuracağız. Böylelikle uzaya bağımsız erişim konusunda çok önemli de bir altyapı kazanmış olacağız. Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerinin tümünü Türk gençliği ile birlikte tek tek gerçekleştireceğiz. Ve göreceksiniz 10 yıl içerisinde Türkiye, son 10-15 yılda; savunma sanayinde, havacılıkta, neyi nasıl başarmışsa benzer bir başarı hikayesini de hep birlikte uzay alanında ortaya koymuş olacağız. Bu bizim Türkiye Yüzyılı için milletimize borcumuzdur. Uzay alanında güçlü olmayan, uzayda söz sahibi olamayan bir ülkenin bugünün dünyasında, yeryüzünde güçlü olması, sözünün tesirli olması mümkün değildir. Dolayısıyla mutlaka bu projelerin her birini inşallah başarıyla gerçekleştireceğiz"