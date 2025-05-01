Starbucks'ta kan kaybı sürüyor

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, ocak-mart döneminde yüzde 1 azaldı. Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 1 azaldı. Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 50,3 azalışla 384,2 milyon dolara geriledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın küresel imajı da sarsılmıştı. Şirket böylece, küresel satışlarında art arda beşinci