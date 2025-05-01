Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Starbucks'ta kan kaybı sürüyor

Starbucks'ta kan kaybı sürüyor

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, ocak-mart döneminde yüzde 1 azaldı. Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 1 azaldı. Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 50,3 azalışla 384,2 milyon dolara geriledi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın küresel imajı da sarsılmıştı. Şirket böylece, küresel satışlarında art arda beşinci

çeyrekte düşüş bildirdi.


#Ekonomi
#Starbucks
#satış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? 1 Mayıs Muğla, Kütahya, Malatya, Maraş, İstanbul son depremler listesi