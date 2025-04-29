Türkiye'nin petrol ithalatı şubatta yüzde 0,1 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) şubata ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 243 bin 924 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yaklaşık yüzde 12,6 artışla 1 milyon 19 bin 676 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını, fueloil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 3 milyon 581 bin 154 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 282 bin 968 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 506 bin 95 tonla Irak ve 182 bin 778 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,7 artarak 354 bin 876 tona, motorin satışları yüzde 8,9 artarak 1 milyon 814 bin 350 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 9,1 artarak 2 milyon 293 bin 400 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 10,7 arttı

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 521 bin 660 ton olurken, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 68,5 yükselerek 74 bin 860 ton olarak kayıtlara geçti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 85,3 azalarak 5 bin 175 ton olarak gerçekleşirken, havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 6,8 azalarak 308 bin 976 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 10,7 artışla 1 milyon 118 bin 970 tona yükseldi.

Denizcilik yakıtları üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,5 artarak 83 bin 861 ton olarak kaydedildi.

Öte yandan, havacılık yakıtları üretimi yüzde 8,7 azalarak 415 bin 152 ton, motorin türleri üretimi yüzde 3,33 düşüşle 1 milyon 332 bin 616 ton ve benzin türleri üretimi yüzde 0,8 azalışla 364 bin 127 ton olarak hesaplandı.