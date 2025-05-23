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Petrol izni çıktı: TPAO 3 ilde arayacak

Petrol izni çıktı: TPAO 3 ilde arayacak

09:1023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
AA
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TPAO'ya 3 ilde bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.
TPAO'ya 3 ilde bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay'da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay'ı kapsayan " AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.


#Resmi Gazete
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