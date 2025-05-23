Petrol izni çıktı: TPAO 3 ilde arayacak

Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay'ı kapsayan " AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.