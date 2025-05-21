Diyarbakır'da 15 yıl yetecek petrol umudu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin enerji alanında geldiği noktaya ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulunan Bayraktar, özellikle Gabar Dağı’nda gerçekleştirilen petrol üretiminin 'dünya ölçeğinde kârlı bir iş' olduğunu vurguladı. Bakan Bayraktar, “Gabar'la beraber Türkiye farklı bir noktaya ulaştı. Petrol ve doğal gazda üretim 50 binden 270 bin varilin üzerine çıktı. Ülkenin ihtiyacı çok büyük. Ne kadar üretsek az. Hala girilmedik noktalar var” dedi.





ENERJİMİZİ TAŞTAN ÇIKARACAĞIZ

Gabar çevresinde günlük 100 bin varillik üretim hedeflediklerinin altını çizen Bayraktar, Doğu ve Güneydoğu’daki diğer sahaların da ciddi potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Diyarbakır’daki petrol arama çalışmalarına özel bir önem verdiklerini belirten Bayraktar, “Diyarbakır sahasından umutluyuz. 2025 yılı Mayıs ayına kadar 42 milyon, yani neredeyse 3 milyar dolarlık bir petrol keşfi var. Biz bunu keşif olarak açıklamadık ama sürekli rezerv ilavesi yapıyoruz. Diyarbakır’da 6,1 milyar varillik bir rezerv tahmin ediliyor. Bu miktar Türkiye'nin yıllık petrol ithalatı olan 365 milyon varil dikkate alındığında ülkeyi 15 yıl idare edebilecek bir potansiyel taşıyor. Petrolümüzü taştan çıkaracağız. Bölgede kaya gazı ve kaya petrolü gibi geleneksel olmayan üretim tekniklerini devreye aldık" diye konuştu.





DOĞUDAN BATIYA HER ALANDA ÇALIŞMA

Türkiye’nin farklı bölgelerinde sürdürülen arama ve üretim faaliyetlerinin kapsamı hakkında bilgi veren Bayraktar, Trakya’dan Karadeniz’e, Diyarbakır’dan Van, Hakkari, Şırnak ve sınır bölgelerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bayraktar, “Adıyaman’da yaklaşık 10 bin, Batman’da 30 bin varile yakın üretim yapıyoruz. Diyarbakır 15-20 bin arasında. Gabar tek başına 81 bini buldu” diyerek üretim hacminin farklı bölgelerdeki dağılımını aktardı.





BORUYLA TAŞIMA ÇOK DAHA UCUZ

Gabar’da çıkarılan petrolün ekonomik ve güvenli bir şekilde taşındığına değinen Bayraktar, “Gabar üretimimiz 38-40 kilometrelik boru hattıyla taşınıyor. Boru hattı çok daha ucuz. Dörtyol’dan Ceyhan’a, oradan da gemilerle her yere ulaştırıyoruz” dedi. Bayraktar, mevcut sistemin Türkiye’nin rafineri altyapısıyla da entegre şekilde çalıştığını, Ceyhan’dan Kırıkkale’ye uzanan boru hattı üzerinden rafinerilere sevkiyat yapılabildiğini anlattı.





MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİ

İstanbul Finans Merkezi’nin Türkiye için önemli olduğuna da işaret eden Alparslan Bayraktar, “Şu anda finansal piyasalarla bu enerjideki altyapıyı birleştirmemiz lazım. Orada bir doğal gaz ticareti var. Elektrik ticareti daha yoğun devam ediyor. Türkiye'de bu ticaretin yapıldığı, madenlerle alakalı benzer şeyi geliştirmemiz lazım ve bu sayede İstanbul Finans Merkezi'ne biz mesela EPİAŞ'ı taşıdık. Yani bunun sembolik bir anlamı var. Diyoruz ki aynı zamanda biz yani burayı bir enerji ve emtia borsası haline dönüştürmek istiyoruz. Dolayısıyla bütün bunları yaptığımızda gerçekten bir merkez ülke olacağız. Türkiye Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapıyor. Daha geliştirebileceğimiz çok proje var. Ama bugün Irak'ın doğal gaz, İran'ın elektrik ihtiyacı var. Dolayısıyla Türkiye'nin oynayacağı çok önemli roller bulunuyor” ifadelerini kullandı.





NÜKLEERLE İLGİLİ YOĞUN İLGİ VAR

Nükleer tarafta Akkuyu’da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bayraktar, “İkinci ve üçüncü santralle ilgili Rusya'nın, Güney Kore'nin, Çin'in ilgisi var. Ama bunların yanı sıra görüştüğümüz ülkeler ve şirketler de var. Bunlardan bir tanesi Kanada mesela. Candu firması. Bunların içerisinde Türkiye'ye en faydalı olabilecek, bize en rekabetçi teklifi sunabilecek seçimi yapacağız” açıklamasında bulundu.





YENİLENEBİLİRDE DENGELİ REKOR

Bayraktar, enerji üretim portföyünde denge sağlanması gerektiğinin altını çizerek, sözü yenilenebilir kaynaklara getirdi. Bayraktar, “2024’te 6 bin 800 megavatlık kurulu güç ekledik, bunun yüzde 98’i yenilenebilir. Ama mutlaka dengeli bir üretim portföyüne sahip olmamız lazım. Kömüre, doğal gaza, nükleere, hidrolik kaynaklara yatırım yapmalıyız” diye konuştu.





SIFIR KARBONLA UYUMLU PAKET

Bayraktar, Türkiye'nin sahip olduğu 22 milyar ton kömürden elektrik üretimini artırmayı hedefleyen yeni bir teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını da bildirdi. Paketin sıfır karbon hedefiyle çelişmeyeceğini paylaşan Bayraktar, “Kömür santrallerinde aynı zamanda belki hibrit şekilde güneş santralleri, rüzgar santraliyle beraber karbon emisyonlarını bir şekilde offsetleyecek bir paket olabilir” dedi.





SURIYE’DE ORTAK ÜRETIM GÜNDEMDE

Suriye’de enerji altyapısının normalleşmesi adına Türkiye’nin enerji ihracatını artırma hedefi bulunduğunu belirten Bayraktar, elektrikte ihracatın sürdüğünü ve doğal gaz sevkiyatının da 'önümüzdeki birkaç hafta içerisinde' başlayacağını bildirdi. Bayraktar, ayrıca Suriye’deki sahalar için uluslararası iş birliklerine açık olduklarını da ifade etti. 2000’li yılların başında Suriye’nin günlük petrol üretiminin 630 bin varil civarında olduğunu hatırlatan Bayraktar, iç savaş öncesi bu üretimin 350-380 bin varile kadar düştüğünü, şu anda ise 90-100 bin varil bandına geri dönüldüğünü dile getirdi.





TÜRKIYE ILE IŞE GIRIP ZARAR EDEN YOK

Bayraktar, “Türkiye, Suriye'de, Irak'ta, Avrupa’da hangi coğrafyada olursa olsun, Türkiye'yle yapılan iş birliğinin herkese faydası var. Bugün 'Biz Türkiye'yle bir işe girdik de bundan zarar ettik. Bu bizim aleyhimize oldu' diyebilecek hiçbir ülke yok. Avrupa'yla doğal gaz arz güvenliğinde çok önemli bir katkı sağlıyoruz. Türkiye dünya petrol piyasası için çok önemli bir ülke. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı. Bakü- Tiflis-Ceyhan boru hattı. Boğazlarımız çok önemli geçiş güzergahları. Yani Türkiye'nin varlığı her alanda katkı sağlıyor” diye konuştu.





DOĞAL GAZ KEŞFI YENI LOKASYONDA

Bayraktar, Karadeniz’deki 75 milyar metreküplük son doğal gaz keşfine ilişkin iddialara da cevap verdi. Bayraktar, “Abdülhamit Han Sondaj Gemisi, Göktepe-2’te büyük bir rezerv keşfetti. Sosyal medyada görüyorum 'Bu aslında mevcut rezervin artırılmasıyla, güncellenmesiyle alakalı' diye. Halbuki bambaşka bir lokasyon. Arada 80 kilometre var. Dolayısıyla yeni bir rezerv, yeni bir keşif” dedi.





Kıbrıs’a 2 yeni mobil santral

Kıbrıs’ın elektrik ve doğal gaz ihtiyacına ilişkin de konuşan Bayraktar şunları kaydetti: “Kıbrıs'a mutlaka elektrik götürmemiz lazım. Bugün gerek Güney Kıbrıs gerek Kuzey Kıbrıs fosil yakıtlarla elektrik üretiyor. Çevreyle alakalı hassasiyeti çok üst düzeyde olan Avrupa mesela 'Güney Kıbrıs sen ne yapıyorsun?' demiyor. Halbuki biz elektriği Türkiye'den götürsek kuzeyle güney arasında bir enterkonneksiyon var, bağlantı var. Dolayısıyla kuzeyden güneye ihtiyaç olduğunda istedikleri zaman o elektriği götürebiliriz. Bu elektriği biz Türkiye'den sadece yenilenebilir enerjiden üreten santrallerden de sağlayabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'yle iş birliğinin herkese faydası var. Ama malum siyasi saiklerle Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avrupa Birliği bu konuda siyasi bir engel oluşturmaya çalışıyorlar. Şu anda Kıbrıs'ın elektrik konusuyla alakalı çok çalışıyoruz. Farklı mobil santrallerimizin 5 tanesini oraya gönderdik. 125 megavat. Şimdi 2 tane daha göndereceğiz.”



