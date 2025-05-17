Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar'daki petrol sahasında incelemede bulunacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar'daki petrol sahasında incelemede bulunacak

13:0917/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleriyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervinin keşfedildiği Şırnak'taki Gabar Dağı'nda saha incelemesi yapacak, gençlerle bir araya gelecek.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gabar Dağı'nda ilk petrol keşfinin yapıldığı ve Şehit Esma Çevik'in adını taşıyan kuyuya gelişinde gençler tarafından karşılanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'nda düzenlenecek program, gençlerin taşıdığı dev Türk bayrağı eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, TBMM Başkanı Kurtulmuş gençlere hitap edecek. Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM heyeti, daha sonra Gabar sahalarındaki çalışmalara ilişkin bilgi alacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Şırnak merkezde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelecek.


#Numan Kurtulmuş
#Gabar Petrolü
#19 Mayıs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı açıklandı mı, belli oldu mu?