Ticaret Bakanlığı açıkladı: Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı 3 milyar dolara ulaştı

"Sağlık turizmi sektöründe halihazırda 5 'Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi' sürdürülüyor. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak sürdürülebilir sağlık hizmeti ihracatının sağlanması ve ülkemizin küresel sağlık turizmi pazarından aldığı payın ve sahip olduğu katma değerin artırılması için sağlık turizmi sektörünün ve sağlık hizmeti ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz medikal turist tercihlerine oldukça pozitif bir katkı sağlayan Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 41 sağlık kuruluşuyla bu alanda tüm ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Bu konuda sektör paydaşlarıyla koordineli çalışmalara aralıksız devam edilecek."