Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Meyveyi, sebzeyi usulsüz imha edene milyonluk cezalar geliyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı olarak uyarıyoruz. Meyve ve sebze ticaretinde, ürünleri usulüne uygun olarak imha etmeyen kişi ve işletmeler titizlikle tespit edilecek; mevzuat çerçevesinde, sorumsuz ve kuralları hiçe sayan kişilere en ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır. 17 Haziran 2025 tarihinde, sosyal medya platformu X’te Kocaeli ili Darıca ilçesinde boş bir araziye salatalık döküldüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine, Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Aynı gün gerçekleştirilen denetim ve saha incelemelerinde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğü tespit edilmiştir.