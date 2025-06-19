Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Meyveyi, sebzeyi usulsüz imha edene milyonluk cezalar geliyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, meyve ve sebze ticaretinde usulsüz imha işlemlerine karşı ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı olarak uyarıyoruz. Meyve ve sebze ticaretinde, ürünleri usulüne uygun olarak imha etmeyen kişi ve işletmeler titizlikle tespit edilecek; mevzuat çerçevesinde, sorumsuz ve kuralları hiçe sayan kişilere en ağır idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır. 17 Haziran 2025 tarihinde, sosyal medya platformu X’te Kocaeli ili Darıca ilçesinde boş bir araziye salatalık döküldüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine, Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Aynı gün gerçekleştirilen denetim ve saha incelemelerinde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalığın boş araziye döküldüğü tespit edilmiştir.
DARIÇA’DA ÇÜRÜYEN SALATALIK OLAYI VE BAŞLATILAN İNCELEME
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, 17 Haziran 2025 tarihinde Kocaeli Darıca ilçesinde boş bir araziye dökülen salatalıklara dair sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından derhal inceleme başlatıldığını duyurdu. Yapılan denetim ve saha incelemelerinde, yaklaşık 250-300 kilogram çürümeye yüz tutmuş salatalıkların araziye döküldüğü tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, salatalıkların bayram tatili nedeniyle satışa sunulamayan ve bozulmaya başlayan ürünler olduğu anlaşılmıştır.