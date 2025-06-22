İstanbul 600 bin yolcu ağırlayacak

Tavas, geçen seneye göre ana liman yolcu sayısının yüzde 134 arttığını belirterek, “Bu, çok ciddi bir artış. Aynı zamanda yolcu sayımızı da yüzde 46 artırarak bu sene sadece İstanbul’da 600 bin yolcuyu ağırlıyor olacağız” açıklamasını yaptı. Tavas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana liman olarak gelen bir yolcu, normal bir yolcunun 6-7 katı daha fazla para harcıyor yani bir yolcunun 400-450 dolar günlük harcaması oluyor ki bu da ülke ekonomisine aslında çok büyük bir katkı olarak söylenebilir.”