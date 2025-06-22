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İstanbul 600 bin yolcu ağırlayacak

İstanbul 600 bin yolcu ağırlayacak

04:0022/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan’ın hayata geçirdiği ilk Arap kruvaziyer markası olma özelliğini taşıyan AROYA Cruises İstanbul'a demir attı.
Suudi Arabistan’ın hayata geçirdiği ilk Arap kruvaziyer markası olma özelliğini taşıyan AROYA Cruises İstanbul'a demir attı.

Galataport İstanbul Yetkilisi Erdem Tavas, “Geçen seneye göre ana liman yolcu sayısı yüzde 134 arttı. Misafir sayımızı da yüzde 46 artırarak bu sene sadece İstanbul’da 600 bin yolcuyu ağırlayacağız” dedi.

Dünyada kruvaziyer turizmi her geçen gün artıyor. Savaşlara rağmen büyüyen liman turizminin rotası Türkiye’de çevrildi. Kruvaziyer konusunda İstanbul bölgesel merkez olma yolunda ilerlerken, Galataport İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, ülkeye kruvaziyer gemilerinin artık daha fazla gelmeye başladığını söyledi.

Erdem Tavas

GÜNLÜK HARCAMA 400-450 DOLAR

Tavas, Türkiye’nin hem Karadeniz’e hem Akdeniz’de limanı bulunan tek ülke olduğuna da dikkat çekti.

Tavas, geçen seneye göre ana liman yolcu sayısının yüzde 134 arttığını belirterek, “Bu, çok ciddi bir artış. Aynı zamanda yolcu sayımızı da yüzde 46 artırarak bu sene sadece İstanbul’da 600 bin yolcuyu ağırlıyor olacağız” açıklamasını yaptı. Tavas, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana liman olarak gelen bir yolcu, normal bir yolcunun 6-7 katı daha fazla para harcıyor yani bir yolcunun 400-450 dolar günlük harcaması oluyor ki bu da ülke ekonomisine aslında çok büyük bir katkı olarak söylenebilir.”



#Kruvaziyer
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