Yatağan’a 10 bin zeytin ağacı dikildi

Zeytinlik tartışmalarına değinen AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Muğla’daki üç santralin rezerv sahaları dışında bir alanın kapsama girmediğini söyledi. Kaya ayrıca, ağaçların taşınamayacak olması durumunda aynı büyüklükte yeni zeytinlik alanlarının kurulmasının zorunlu olduğunu da belirtti. Komisyonda bir sunum yapan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin de, şimdiye değin Türkiye’de rehabilitasyon amaçlı dikilen toplam ağaç sayısının 22 milyon olduğu bilgisini verdi. Narin, “Yeniköy Kemerköy kapsamında 578 hektar alanda rehabilitasyon çalışması yapıldı. Ülkemizde en kapsamlı olarak yapılan bu çalışma kapsamında 245 bin ağaç dikildi. Muğla Yatağan sahasında ise bugüne kadar dikilen zeytin ağacı sayısı 10 binin üzerindedir” dedi.