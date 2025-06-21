Yatağan’a 10 bin zeytin ağacı dikildi

Muhalefetin zeytinlikler kesilecek bahanesi ile karşı çıktığı enerjide yatırımcının bürokratik bekleme süresini kısaltacak olan süper izin düzenlemesinin görüşüldüğü TBMM Sanayi Komisyonu çalışmalarını tamamlandı.
Yasa teklifi, yalnızca enerji üretimi için kritik önemdeki durumlarda; başka bir alanda faaliyet yürütülmesinin mümkün olmadığı bilimsel raporlarla kanıtlandığında, zeytin ağaçlarının taşınmasına geçici olarak izin verilebileceğini öngörüyor.
YENİ ALAN KURULMASI ŞART
Zeytinlik tartışmalarına değinen AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Muğla’daki üç santralin rezerv sahaları dışında bir alanın kapsama girmediğini söyledi. Kaya ayrıca, ağaçların taşınamayacak olması durumunda aynı büyüklükte yeni zeytinlik alanlarının kurulmasının zorunlu olduğunu da belirtti. Komisyonda bir sunum yapan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Arslan Narin de, şimdiye değin Türkiye’de rehabilitasyon amaçlı dikilen toplam ağaç sayısının 22 milyon olduğu bilgisini verdi. Narin, “Yeniköy Kemerköy kapsamında 578 hektar alanda rehabilitasyon çalışması yapıldı. Ülkemizde en kapsamlı olarak yapılan bu çalışma kapsamında 245 bin ağaç dikildi. Muğla Yatağan sahasında ise bugüne kadar dikilen zeytin ağacı sayısı 10 binin üzerindedir” dedi.
Belirli bölgeleri kapsayacak
- Muğla ilinde konumlu 3 santralin kendi sahaları açık madencilik yöntemiyle işletiliyor. Bu santrallerin faaliyetlerine devamı ancak maden sahalarının kullanımı ile mümkün. Ülkemizdeki zeytinlik alanlara yakın olan sınırlı sayıdaki maden sahalarında bulunan rezerv, halihazırda yeraltı madencilik yöntemi ile çıkarıldığından, bu bölgelerin yasa kapsamına dahil edilmesi söz konusu değil.