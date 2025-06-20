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ASELSAN ve TÜRASAŞ arasında 70 milyon avroluk hızlı tren sözleşmesi imzalandı

ASELSAN ve TÜRASAŞ arasında 70 milyon avroluk hızlı tren sözleşmesi imzalandı

12:3020/06/2025, Cuma
AA
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ASELSAN 70,6 milyon avroluk sözleşme imzaladı.
ASELSAN 70,6 milyon avroluk sözleşme imzaladı.

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan sözleşme imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar, 2025-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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