ASELSAN NATO’da devler arasında

ASELSAN, NATO'nun Modüler Hava Savunma Projesi için seçilen 5 firmadan biri oldu. 15 milyar doları aşan piyasa değerine sahip ASELSAN, projede savunma devleri Airbus, Lockheed Martin, Raytheon ve Thales ile birlikte yer alacak.
NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), Modüler Hava Savunma (Ground Based Air Defence - GBAD) Konsept Aşaması için yürüttüğü yeni süreçte aralarında ASELSAN'ın da bulunduğu 5 firma ile çerçeve anlaşma imzaladı. ASELSAN'ın, Airbus Defence and Space GmbH, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS gibi global savunma devleri ile bu çalışmada yer alması, Türkiye’nin hava savunma alanındaki teknolojik kabiliyetlerinin uluslararası ölçekte teyidi anlamına geliyor. Anlaşma kapsamında 5 yüklenici, ilk aşamada konsept çalışması (sistem mimarisi) üzerinde faaliyet gösterecek. Bu kapsamda oluşturulacak kapsamlı sistem mimarisi çerçevesi, ilerleyen aşamalarda modülarite ve yeni teknolojiler konularındaki çalışmalara yön verecek.
ÇALIŞMALAR EYLÜLDE TESLİM EDİLECEK
Çalışma çıktılarının eylül ayı ortasında teslim edilmesi ve en uygun sistem mimarilerinin bu teslimatlar üzerinden değerlendirilmesi planlanıyor. Projede yer alan firmalar, rekabetçi yapı içerisinde bağımsız ve yenilikçi bakış açılarıyla modüler GBAD çözümlemelerine katkı sunacak. Amaç, NATO'nun belirlediği operasyonel ve lojistik kabiliyetleri karşılayacak esnek, birlikte çalışabilir ve sürdürülebilir sistem altyapıları geliştirmek olacak. NSPA tarafından 5 farklı firma ile imzalanan bu anlaşma, GBAD destek ortaklığı ülkeleri arasındaki etkin koordinasyonun ve NATO içi savunma tedarik yapılarının başarıyla işletildiğini ortaya koydu. NATO Destek ve Tedarik Ajansı, bu adımla birlikte çok uluslu savunma tedarikinde tercih edilen merkez olma hedefini ileriye taşımak istediğini vurguladı.
KRİTİK SİSTEMLERDE ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENİYOR
ASELSAN’ın projede yer almasının arkasında Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisine yaptığı uzun soluklu katkılar bulunuyor. Türkiye'de üretilen namlulu sistemler ile kısa, orta ve uzun menzil hava savunma füze sistemleri, ASELSAN'ın bu alandaki yetkinliğini ortaya koyuyor. Milli olarak geliştirilen ASELSAN HAKİM 100 Hava Komuta Kontrol Sistemi, farklı tipteki sensörlerden alınan verileri birleştirerek tanımlanmış hava resmi oluşturuyor. Türkiye’nin farklı menzil ve katmanlara sahip sistemleri ile oluşturduğu Çelik Kubbe mimarisi ise ASELSAN'ın NATO kapsamındaki bu kritik projeye seçilmesinde etkili oldu.
Dünyanın en değerli 18. savunma şirketi
- ASELSAN, küresel savunma sanayiinde önemli bir başarıya da imza attı. ASELSAN, 15,18 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyada en değerli 18. savunma sanayii şirketi oldu. Companies Market Cap sitesinin verilerine göre, dünya genelinde halka açık savunma şirketleri sıralamasında zirvede 180 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD’li RTX (eski adıyla Raytheon Technologies) yer aldı. Onu 144 milyar dolar ile Honeywell, 124 milyar dolar ile Fransız Safran izledi.