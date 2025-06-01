ASELSAN NATO’da devler arasında

ASELSAN, küresel savunma sanayiinde önemli bir başarıya da imza attı. ASELSAN, 15,18 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyada en değerli 18. savunma sanayii şirketi oldu. Companies Market Cap sitesinin verilerine göre, dünya genelinde halka açık savunma şirketleri sıralamasında zirvede 180 milyar dolarlık piyasa değeriyle ABD’li RTX (eski adıyla Raytheon Technologies) yer aldı. Onu 144 milyar dolar ile Honeywell, 124 milyar dolar ile Fransız Safran izledi.