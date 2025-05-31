Vodafone Business bulutla yüzde 111 büyüdü

Özlem Kestioğlu, en iyi müşteri deneyimini online dijital arayüzleri olan ve self-servis hizmet yönetimi imkânı tanıyan Red Konsol’la müşterilerine sağladıklarını ifade etti. Bunun yanında TechBot gibi müşterilerin teknik taleplerine hızlı ve otomatik çözümler sunarak destek süreçlerini sadeleştiren yapay zekâ destekli platformlarıyla da en nitelikli hizmeti sunduklarını belirten Kestioğlu, RobinHood AI ile de yazılım tabanlı ağ çözümleri üzerinde öğrenme ve analiz yetenekleriyle çalıştığını ve müşteri ağlarını insan müdahalesine gerek kalmadan proaktif şekilde yönettiklerini belirtti.