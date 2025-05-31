Vodafone Business bulutla yüzde 111 büyüdü

Vodafone Türkiye, veri merkezi ve siber güvenlik alanlarındaki yatırımlarını sürdürürken; bu teknolojiyi KOBİ'ler başta olmak üzere ülkemizdeki işletmelerin kullanımına sunuyor. İzmir'deki toplantıda bulut bilişimdeki hedef ve yatırımlarını paylaşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business olarak son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlikte yüzde 443’lük büyüme yakaladıklarını söyledi.
KOBİ’LER DİJİTAL DÜNYA İLE TANIŞIYOR
Son bir yılda bulut teknolojileri özelinde yüzde 111’lik bir büyüme performansı sergilediklerini aktaran Kestioğlu, "İzmir’de inşa ettiğimiz yeni veri merkezimiz, KOBİ’lere yönelik ekonomik bulut altyapımız ve finans sektörüne özel topluluk bulutu modellerimiz, bu stratejimizin somut örnekleri. Müşterilerimizin en nitelikli ve en hızlı servis alabilmesi en önemli önceliğimiz. Son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlik tarafında ise yüzde 443’lük büyümeye imza atan bir teknoloji şirketi olarak Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Kestioğlu, Vodafone Business olarak 15 milyon dolarlık yatırımla Ankara’da faaliyete geçirdikleri ve ayrıca İstanbul’da yer alan Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri (SoC) ile 7/24 kesintisiz koruma sağladıklarını sözlerine ekledi.
TechBot ile kolay işlem
- Özlem Kestioğlu, en iyi müşteri deneyimini online dijital arayüzleri olan ve self-servis hizmet yönetimi imkânı tanıyan Red Konsol’la müşterilerine sağladıklarını ifade etti. Bunun yanında TechBot gibi müşterilerin teknik taleplerine hızlı ve otomatik çözümler sunarak destek süreçlerini sadeleştiren yapay zekâ destekli platformlarıyla da en nitelikli hizmeti sunduklarını belirten Kestioğlu, RobinHood AI ile de yazılım tabanlı ağ çözümleri üzerinde öğrenme ve analiz yetenekleriyle çalıştığını ve müşteri ağlarını insan müdahalesine gerek kalmadan proaktif şekilde yönettiklerini belirtti.