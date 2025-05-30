Ticaret Bakanı Bolat büyüme verilerini değerlendirdi

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgını döneminde dahi büyüme performansını sürdürdüğüne dikkati çeken ve söz konusu döneme ilişkin verileri paylaşan Bolat, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme yakalandığını bildirdi.





Bolat, paylaşımında, "Küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürerek, 19 çeyrek üst üste büyüme başarısı göstermiştir. Milli gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye yükselmiştir." değerlendirmesinde bulundu.









· 2025 YILI İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANIMIZ DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME TRENDİNİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR.



· TÜRKİYE EKONOMİSİ 19 ÇEYREK ÜST ÜSTE BÜYÜMEYE DEVAM ETME BAŞARISINI GÖSTERMİŞTİR.



· MİLLİ GELİRİMİZ 1 TRİLYON 371 MİLYAR DOLAR İLE TARİHİ REKOR SEVİYEYE… pic.twitter.com/DnIjPzSPDG — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) May 30, 2025





"Büyümede izlenen başarı, işsizlik rakamlarındaki düşüşe de yansıyor"





Cari işlemler dengesinin GSYH içindeki payının tarihi ortalamaların altındaki seyrine devam ettiğine dikkati çeken Bolat, bu oranın 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla, yıllıklandırılmış olarak, yüzde 0,9 olarak gerçekleştiğini ve 2002-2024 ortalaması olan yüzde 3,5'in altında bulunduğunu bildirdi.

Bolat, yatırımların büyümeye önemli katkı sağladığını belirterek, "2025 yılı ilk çeyreğinde yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 yüzde puan olmuştur. Üretim, yatırım ve ihracat artışı, istihdama da olumlu yansımıştır. Büyümede izlenen bu başarı, işsizlik rakamlarındaki düşüşe de yansımaktadır." ifadelerini kullandı.





İlk çeyrekte işsizlik oranının yüzde 8,2'ye, işsiz sayısının ise geçen yılın aynı çeyreğine göre 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilediği bilgisini paylaşan Bolat, şunları kaydetti:





"2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret ve cari işlemler dengesinde sağlanan iyileşme, ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."







