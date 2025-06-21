Lisanslı depolara sıkı denetim

Lisanslı depolara yönelik belirlenen güvence bedelinin artacağını ifade eden kaynaklar, ilgili yönetmeliğin görüşe açıldığını ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağını aktardı. Lisanslı depolar ayrıcalıklı ihtisas depolarıyla özellikle hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı, Antep fıstığı gibi ürünlerinin depolanmasında faaliyet gösteriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından lisans verilen 231 işletme bulunuyor.