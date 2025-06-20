Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Çiftçilere tarımsal destek ödemesi yapılacak

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 230 milyon 447 bin 144 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 31 milyon 553 bin 476 lira ve sertifikalı fidan kullanım desteği için 659 bin 815 lira ödeme gerçekleştirilecek.