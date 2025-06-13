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Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

12:5613/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
AA
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Destekleme ödemeleri.
Destekleme ödemeleri.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" dedi.

Temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Erköklü Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadına katıldı.

Biçerdöverle bir süre hasat yapan Yumaklı, ardından gazetecilere, bugün bölgenin en önemli tarımsal üretim şehirlerinden biri olan Batman'da bulunduklarını, 2025 yılı buğday hasadını yaptıklarını söyledi.

Çiftçilere hasadın hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, bütün Türkiye'de hasat mevsimi olduğunu, ürünlerin gelişimi tamamlandıkça hasadın yapıldığını belirtti.

8 milyar 154 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak

Bakanlık olarak gıda arz güvenliğini sağlama adına proaktif çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yumaklı,
"Şu andaki geldiğimiz nokta itibarıyla hububat hasadında içerideki tüketim ihtiyacımızı önemli ölçüde etkileyecek bir sonuç yok. Tabi hasadın ilerleyen dönemlerinde de bunu göreceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl da kendisine arz edilecek bütün ürünleri 600 alım noktasında almaya hazır. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Modern şartlarda Toprak Mahsulleri Ofisinin alım çalışmalarını gerçekleştirmesi için Batman'da bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin Batman Başmüdürlük binasını da hizmete alacağız.
Bir destek müjdesini de Batman'dan bütün ülkemizdeki üreticilere vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak.
Böylece şu ana kadar, yani 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında üreticilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Ülkemizin her bir karışında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok teşekkür ediyorum"
ifadelerini kullandı.



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