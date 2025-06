Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Böylece şu ana kadar, yani 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında üreticilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Ülkemizin her bir karışında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok teşekkür ediyorum"