Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak" dedi.
Temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Erköklü Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadına katıldı.
Biçerdöverle bir süre hasat yapan Yumaklı, ardından gazetecilere, bugün bölgenin en önemli tarımsal üretim şehirlerinden biri olan Batman'da bulunduklarını, 2025 yılı buğday hasadını yaptıklarını söyledi.
Çiftçilere hasadın hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, bütün Türkiye'de hasat mevsimi olduğunu, ürünlerin gelişimi tamamlandıkça hasadın yapıldığını belirtti.