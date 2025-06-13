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Nisan ayında 981 bin 10 ton inek sütü toplandı

Nisan ayında 981 bin 10 ton inek sütü toplandı

11:5113/06/2025, Cuma
IHA
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Ticari süt işletmeleri, Nisan ayında toplam 981 bin 10 ton inek sütü topladı. Bu miktar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı.


Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı, Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.


  • Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 4,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 7,9 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 24,1 arttı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 3 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,8 arttı.

Bir önceki ay 1 milyon 15 bin 647 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Nisan ayında yüzde 3,4 oranında azalarak 981 bin 10 ton oldu.


Bir önceki ay 148 bin 525 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 142 bin 948 ton olarak gerçekleşti.


#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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