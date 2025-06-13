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Araç sahipleri dikkat: Motorin fiyatlarına zam geliyor

Araç sahipleri dikkat: Motorin fiyatlarına zam geliyor

09:5013/06/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda. Bugün benzine yapılan artışın ardından, motorin litre fiyatının da 1,49 TL yükselmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.


Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam bekleniyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.


Benzine bugünden itibaren yapılan 1,46 TL'lik zam fiyatlara yansıdı.



Güncel akaryakıt fiyatları


İstanbul'da benzin 48,24-48,39 TL'den, motorin 46,11-46,23 TL'den satılıyor.


Ankara'da benzin 49,08 TL'den, motorin 47,10 TL'den satılıyor.


İzmir'de benzin 49,41 TL'den, motorin 47,43 TL'den satılıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?


Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.


Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.


Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.




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