Kadın girişimci eşinin memleketinde fabrika kurdu: 200 ton üretiyor, 81 ile satış yapıyor

Hatay'a yerleştikten sonra eşiyle bu işi beşinci kuşak olarak devam ettirme kararı aldıklarını anlatan Salih, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bir mühendis olarak 'o da üretim, bu da üretim' diyerek değişikliklerden de hoşlandığım için 'deneyelim bakalım' dedim. Eşimin ailesi çok geleneksel yöntemlerle zeytincilik yapan bir aileydi. Zeytinyağı üretimi vardı ama çok eski, tarihi eser gibi bir fabrikada ve modernleştirilemeyen bir tesisti, o yüzden sürdürülebilir değildi. Biz eşimle geldik, markalaşmadan başladık. Baktık bu tesiste olmayacak çünkü markalaşma demek kalite standardı demek. Kalite standardı için de modern bir tesise ihtiyaç var."