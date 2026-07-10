'Baygaralar' ve 'Barış Boyun' suç örgütlerine darbe: Kritik isimler Türkiye'ye iade edildi

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde ülkeye geri getirilen 54 kişinin arasında, Türkiye'de kamu düzenini tehdit eden iki tehlikeli yeni nesil organize suç örgütünün kritik isimleri de yer alıyor.

Ekvador ve Almanya'dan Türkiye'ye İade Edildiler

Uluslararası iş birliği çalışmalarıyla Türkiye'ye getirilen 54 kişi içerisindeki iki kritik isim ve bağlı oldukları örgütler şunlar:

Barış Boyun Örgütü Üyesi Ekvador'dan Getirildi: "Kasten Öldürme" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Barış BOYUN organize suç örgütü üyesi Aslan ALKAN, Ekvador'dan Türkiye'ye getirildi.

Baygaralar Örgütü Üyesi Almanya'dan Getirildi: "Tasarlayarak Öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, BAYGARALAR organize suç örgütü üyesi Sedat OK, Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildi.

Ekvador basınına yansıyan operayon görüntüleri.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar hiç durmadan aynı kararlılıkla devam edeceğini ve firarilerin tek tek ülkeye getirileceğini bir kez daha vurguladı.

Gündem

Forex vurgunundan yasa dışı bahise: Türkiye'yi saran dev suç organizasyonunun tüm yöntemi ortaya çıktı

Gündem

İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para operasyonu: 68 şüpheli yakalandı

Gündem

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı

Gündem

784 milyonluk kaçakçılık ağı çökertildi