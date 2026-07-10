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'Baygaralar' ve 'Barış Boyun' suç örgütlerine darbe: Kritik isimler Türkiye'ye iade edildi

'Baygaralar' ve 'Barış Boyun' suç örgütlerine darbe: Kritik isimler Türkiye'ye iade edildi

19:06, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 19:12, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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'Baygaralar' ve 'Barış Boyun' suç örgütlerine darbe: Kritik isimler Türkiye'ye iade edildi
Suç örgütü üyeleri Aslan Alkan ile Sedat Ok, Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Adalet Bakanlığı ile KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve TEM birimlerinin ortak çalışması sonucu, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 29, ulusal düzeyde aranan 25 olmak üzere toplam 54 firarinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Zanlılar arasında, Ekvador'da yakalanan 'Barış Boyun organize suç örgütü' üyesi Aslan Alkan ile 'Baygalaralar organize suç örgütü' üyesi Sedat Ok da yer alıyor.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde ülkeye geri getirilen 54 kişinin arasında, Türkiye'de kamu düzenini tehdit eden iki tehlikeli yeni nesil organize suç örgütünün kritik isimleri de yer alıyor.

Ekvador ve Almanya'dan Türkiye'ye İade Edildiler

Uluslararası iş birliği çalışmalarıyla Türkiye'ye getirilen 54 kişi içerisindeki iki kritik isim ve bağlı oldukları örgütler şunlar:

Barış Boyun Örgütü Üyesi Ekvador'dan Getirildi:
 "Kasten Öldürme" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, Barış BOYUN organize suç örgütü üyesi Aslan ALKAN, Ekvador'dan Türkiye'ye getirildi.
Baygaralar Örgütü Üyesi Almanya'dan Getirildi:
 "Tasarlayarak Öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, BAYGARALAR organize suç örgütü üyesi Sedat OK, Almanya'dan Türkiye'ye getirilerek Türk adaletine teslim edildi.
Ekvador basınına yansıyan operayon görüntüleri.
Ekvador basınına yansıyan operayon görüntüleri.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar hiç durmadan aynı kararlılıkla devam edeceğini ve firarilerin tek tek ülkeye getirileceğini bir kez daha vurguladı.


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Başlıklar :Baygaralar Suç ÖrgütüBarış Boyun Suç ÖrgütüEkvadorAlmanyaİçişleri Bakanlığı
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