Evinin merdivenlerinden düşerek öldü

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali, kentin yüzyıllardır yaşattığı zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen ve danışma kurulunca belirlenen 50 Lezzet Noktası, Osmanlı'nın ilk başkentinin köklü gastronomi mirasını yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festival boyunca İskender kebabı, cantık, pideli köfte, tahinli pide, süt helvası, kazandibi ve kestane şekeri en çok ilgi gören lezzetler arasında yer aldı. Gastronomi duraklarında yaşanan yoğunluk ise hem yerel işletmelere hem de kent ekonomisine önemli katkı sağladı.