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Bursa'daki Yunuseli Havalimanı'nda arıza alarmı: Pilot acil iniş gerçekleştirdi

Bursa'daki Yunuseli Havalimanı'nda arıza alarmı: Pilot acil iniş gerçekleştirdi

20:565/07/2026, Pazar
IHA
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Bursa'da iki kişilik bir uçağın pilotu, sensör arızası nedeniyle iniş takımlarının açılmadığını düşünerek acil iniş talep etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda, kule kontrolüyle tekerleklerinin açık olduğu belirlenen uçak piste sorunsuz indi.

Bursa Yunuseli Havalimanı’nda saat 17.30 sularında iki kişilik bir uçağın iniş takımlarının açılmadığı ihbarı üzerine acil durum prosedürleri devreye sokuldu.


İhbarın hemen ardından havalimanında görevli itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri teyakkuz haline getirilerek pist çevresinde geniş önlemler alındı.

Olayın, uçaktaki bir sensör arızası nedeniyle pilotun iniş takımlarını simgeleyen 3 yeşil ışığı görememesinden ve tekerleklerin açılmadığını düşünmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Uçakta tek başına bulunan pilotun herhangi bir yaralanma yaşamadığı olay sonrası havalimanındaki uçuş trafiğinde bir kesinti meydana gelmedi.

Kontrollü bir şekilde piste acil iniş gerçekleştiren uçak, güvenli bir alana çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.


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