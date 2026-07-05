Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Çarpıştığı kamyonetin altında kalan motosikletli kazadan 7 gün sonra öldü

Çarpıştığı kamyonetin altında kalan motosikletli kazadan 7 gün sonra öldü

21:535/07/2026, Pazar
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Mustafa Yıldırım (32), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza 29 Haziran’da saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak ile Karagölet Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Keramettin C. (53) yönetimindeki 41 L 0186 plakalı kamyonet ile Mustafa Yıldırım’ın kullandığı 16 BHF 644 plakalı motosiklet çarpıştı. 

Devrilen motosikletten düşerek kamyonetin altına savrulan Yıldırım, ağır yaralandı.

 İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Yıldırım, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

#Bursa
#Tır
#Motosiklet
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Piyasaların beklediği faiz kararı için geri sayım başladı