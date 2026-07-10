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Portekizli model 'İmamoğlu'nun fuhuş teknesini' anlattı: Para karşılığı birlikte olduk

Portekizli model 'İmamoğlu'nun fuhuş teknesini' anlattı: Para karşılığı birlikte olduk

Burak Doğan
19:43, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 19:55, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Portekizli model 'İmamoğlu'nun fuhuş teknesini' anlattı: Para karşılığı birlikte olduk
Ekrem İmamoğlu ile para karşılığında birlikte olduğunu ifade eden Portekizli model Correira.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Correia, ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Emir Sarıgül ve Hasan Vatan ile farklı tarihlerde para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını öne sürerken, uyuşturucu kullanımı ve düzenlendiğini iddia ettiği partilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Portekizli model Tessy Ramos Correia ifade verdi.

İfadesinde Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Hasan Vatan ve Emir Sarıgül ile farklı tarihlerde birliktelik yaşadığını anlattı.

Correia, Haluk Levent ile 13 Aralık 2021'de telefon üzerinden iletişime geçtiğini belirterek, bu kişiyle üç kez para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

İfadesinde Haluk Levent'in yanında esrar kullandığını gördüğünü, kendisinin de onunla birlikte uyuşturucu madde kullandığını öne süren Correia, iki kez bin dolar ödeme aldığını, son ödemeyi ise nasıl aldığını hatırlamadığını söyledi.

Emir Sarıgül hakkında iddialar

Correia, Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti.

27 Kasım 2021 tarihinde cinsel birliktelik amacıyla yazıştıklarını öne süren Correia, telefonunda bulunan mesajların bunun kanıtı olduğunu savundu. Emir Sarıgül'ün yanında kokain kullandığına tanıklık ettiğini de iddia etti.

"Zengin iş insanlarıyla tanıştırıyordu"

İfadesinde telefonunda kayıtlı bulunan ve ismi gizlenen bir kişinin kendisini çok sayıda zengin iş insanıyla tanıştırarak bundan para kazandığını öne süren Correia, kendisi gibi birçok mağdur kadın bulunduğunu iddia etti.

Söz konusu kişiyle yaptığı yazışmalarda yer alan,
"Kızları uyar telefon yok, foto yok, yakalanan direkt iner tekneden affetmek yok"
 ifadelerinin ise 2021 yılında Antalya'da gönderildiği organizasyonla ilgili olduğunu söyledi.

Antalya'daki tekne organizasyonu iddiası

Correia, 2021 yılının yaz aylarında Antalya'da düzenlenen organizasyona katıldığını öne sürdü. Telefonların kapalı şekilde tekneye alındığını söyleyen Correia, iki teknenin yan yana bulunduğunu, bir teknede erkeklerin eğlendiğini ve cinsel birliktelik yaşadığını, diğer teknede ise kadınların kaldığını iddia etti.

Yaklaşık 25-30 kişinin bulunduğunu, kadın sayısının daha fazla olduğunu ve kadınların tamamının yabancı olduğunu ifade eden Correia, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki teknede odalar, spor salonu ve piyano bulunduğunu söyledi. Organizasyonda iki gece üç gün kaldığını da belirtti.

"Uyuşturucu bulunan ortamda İmamoğlu ile birlikte oldum"

Correia, söz konusu organizasyonda bir gece Ekrem İmamoğlu ile cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti.

Rus uyruklu Olga isimli bir kadının da birlikte bulunduğunu öne süren Correia, Olga'nın Ekrem İmamoğlu ile daha önceden tanışıyor olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Yaklaşık bir saat süren birliktelik sırasında Deep House müzik çaldığını, Olga ile dans edip öpüşürken Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine "devam edin" dediğini ve odaya siyah pantolon ile gri-siyah tonlarında bir tişörtle girdiğini iddia etti.

Correia, Ekrem İmamoğlu'nun uyuşturucu kullanmadığını ancak erkeklerin bulunduğu teknede uyuşturucu madde bulunduğunu, kendisinin burada uyuşturucu kullandığını ifade etti.
Portekizli mankenin ifadesinde cinsel birliktelik yaşadığını söylediği Haluk Levent ile Ekrem İmamoğlu.
Portekizli mankenin ifadesinde cinsel birliktelik yaşadığını söylediği Haluk Levent ile Ekrem İmamoğlu.

"Ödemeler zarf içinde yapıldı"

İfadesinin sonunda yaşadıklarından pişmanlık duyduğunu belirten Correia, kadınlara ödemelerin yaklaşık 30 yaşlarında, 1.80 boylarında, zayıf ve bronz tenli olduğunu tarif ettiği bir kişi tarafından zarf içinde yapıldığını öne sürdü.

Söz konusu kişinin organizasyonda çalışan biri olduğunu düşündüğünü, parti boyunca sürekli beklediğini ifade etti.

Hasan Vatan hakkında anlattıkları

İfadesinde Vatan Bilgisayar'ın kurucusu iş adamı Hasan Vatan hakkında da açıklamalarda bulunan Correia, telefonunda bulunan fotoğrafların bu kişiye ait olduğunu, mavi renkli Ferrari marka ve "XXX 02" plakalı aracın kendisine ait olduğunu öne sürdü.

Teknede çekilmiş üç kadının yer aldığı fotoğrafların da Hasan Vatan ile birlikte oldukları döneme ait olduğunu söyleyen Correia, bu fotoğrafların kendisine Hasan Vatan tarafından gönderildiğini iddia etti.

Correia, Vatan'ın uyuşturucu kullanmadığını, kendisiyle üç ya da dört kez cinsel birliktelik yaşadığını ileri sürdü. Hasan Vatan'ın evinde birden fazla kadının katıldığı cinsel amaçlı partiler düzenlediğini öne süren Correia, telefonundaki fotoğrafların tespit edilerek soruşturma dosyasına eklendiğini ifade etti.

Correia ayrıca Vatan'ın 60. yaş günü için yurt dışından 60 kadın getirterek yalısında parti düzenlediğini ve bu etkinliğe ait videoları kendisine izlettirdiğini iddia etti.


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Başlıklar :Ekrem İmamoğluTessy Ramos CorreiaFuhuşHaluk Levent
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