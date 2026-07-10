CHP'de arınma tam gaz: 7 il başkanı daha görevden alındı
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanlarının görevden alındığını belirtip, "15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik." dedi. Sarı, önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanlarının tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini de söyledi.
21 Mayıs'taki mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada "Partiyi kirlilikten arındıracağım" demişti.
Kılıçdaroğlu konuşmasında, "CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar. Kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'de 7 il başkanı görevden alındı
Eski İzmir İl Başkanı Güç'e ihraç
Sarı, önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanlarının tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini de söyledi.
Daha önce 26 il başkanı daha görevden alınmıştı
Kılıçdaroğlu önderliğindeki CHP MYK, daha önce de 26 il başkanı ve il yönetimlerini görevden almıştı.
Daha önce görevden alınanlar şöyle: Ağrı İli ve Ağrı Merkez İlçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve Niğde Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve Osmaniye Merkez ilçesi, Samsun, Sivas, Tunceli, Sinop ilinde yalnızca il başkanı.
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