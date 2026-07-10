CHP'de 7 il başkanı görevden alındı
18:25, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 18:31, 10/07/2026, Cuma
DHA
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanlarının görevden alındığını belirtip, "15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik." dedi. Sarı, önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile Giresun ve Trabzon il başkanlarının tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini de söyledi.
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Başlıklar :Müslim SarıCHPAfyonkarahisarTrabzonGiresun
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