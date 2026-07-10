Makilik alanda yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
16:52, 10/07/2026, Cuma
AA
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Dereköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su tankeri, itfaiye ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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