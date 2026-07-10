Makilik alanda yangın: Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşlar sadece cephede verilmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Kesin değişimlerin istisna olmaktan çıkıp sıradanlaştığı bir dönemdeyiz. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü daha net gözlemliyoruz. Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler, kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları ile birlikte yönetiliyor. Kamikaze dronelerla kritik alt yapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hesap alınıyor. Yapay zeka merkezli yazılımların harekâtın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız. MSB'de yetişen subaylarımız hem planlama hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihracatı gerçekleştirdik. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attı. Savunma sanayide yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Riskleri, tehditleri doğru okuyabilen subaylarımız bunları sahada kazanımlara dönüştürüyor."