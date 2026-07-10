Anasayfa
Gündem
Eğitim
LGS sınavı birincileri, sınava hazırlanırken telefondan uzak kaldı

LGS sınavı birincileri, sınava hazırlanırken telefondan uzak kaldı

16:06, 10/07/2026, Cuma
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
LGS sınavı birincileri, sınava hazırlanırken telefondan uzak kaldı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Türkiye birincilerinden Zeynep Çabuk, Mustafa İlhan ve Muhammed Yusuf Soysal, kendilerini kısıtlamadan "telefondan uzak kalarak" sınava hazırlandıklarını söyledi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Türkiye birincilerinden Zeynep Çabuk, Mustafa İlhan ve Muhammed Yusuf Soysal, kendilerini kısıtlamadan "telefondan uzak kalarak" sınava hazırlandıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bugün açıklanan LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zeynep Çabuk, Mustafa İlhan ve Muhammed Yusuf Soysal (ortada), sınava hazırlık sürecini ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bugün açıklanan LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çabuk, İlhan ve Soysal, sınava hazırlık sürecini ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı.

Zeynep Çabuk, sınava hazırlık sürecinde dershaneye gitmediğini, yalnızca okulun açtığı kurslara katıldığını belirtti.


LGS'de 452 öğrenci tam puan aldı: İşte 500 tam puan alan şampiyonlar ve illeri
Gündem
LGS'de 452 öğrenci tam puan aldı: İşte 500 tam puan alan şampiyonlar ve illeri

Günlük ders çalışma süresinin değişiklik gösterdiğini ifade eden Çabuk, bazı günler 2-3 saat çalışırken bazı günler ise hiç ders çalışmadığını anlattı.

Sınavın ardından birincilik beklemediğini dile getiren Çabuk, sınavın zor geçtiğini, bazı sorularda tereddüt yaşadığını belirterek, cevap anahtarı açıklandıktan sonra ise bu sonucu beklemeye başladığını söyledi.

Çabuk, sınav kaygısını yıl boyunca yoğun şekilde hissetmediğini belirterek, düzenli hazırlandığı için günlük rutinini sürdürdüğünü ve büyük bir baskı yaşamadığını, sınava son bir hafta kala ise stresinin arttığını ve bu süreçte daha yoğun çalıştığını ifade etti.

Arkadaşlarıyla ilişkilerinin bu süreçte olumlu şekilde devam ettiğini belirten Çabuk, kendisine ait bir telefonunun olmadığını, ihtiyaç duyduğunda anne ve babasının telefonunu kullandığını söyledi.

Öğretmenlerinin sınava hazırlık sürecinde kendisine her zaman destek olduklarını ifade eden Çabuk, ailesinin de bu süreçte yanında olduğunu ancak sınava yönelik özel çalışma programı yürütmediklerini dile getirdi.

Ankara Fen Lisesini tercih edebileceğini dile getiren Çabuk, üniversitede okuyacağı bölüm konusunda ise kararsız olduğunu, psikiyatri alanını da değerlendirdiğini söyledi.


LGS'de ağabeyinin izinden giderek 500 tam puan aldı: Hangi liseyi tercih edeceğini açıkladı
Gündem
LGS'de ağabeyinin izinden giderek 500 tam puan aldı: Hangi liseyi tercih edeceğini açıkladı

Sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çabuk, kendilerini gereğinden fazla strese sokmamaları gerektiğini belirterek, "Sınavda çok normal konuları halledip birkaç da soru çözüp kendilerini çok strese sokmasınlar yani. 'O kadar, şu kadar kitap bitireyim.' falan, ona gerek yok bence. Hani temel kitapları bitirirsiniz. Sonra yani yeterli olması lazım bence. Aşırı değil. Tabii ki çok az da değil." dedi.

Çabuk'un babası Hasan Çabuk da sonucun kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandıklarını söyleyerek, "Tabii sadece dersle uğraşmıyordu. Sporla, müzikle de uğraşıyor, kitap çok fazla okuyor. Kitap okumasının çok fazla katkısının olduğunu düşünüyorum. Üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyordu. Dışarıda herhangi bir kurs veya özel dersimiz falan bizim olmadı. Tamamen okul kurslarıyla hazırlandık. Öğretmenlerin emeği çok büyük." dedi.


LGS sınavında 500 tam puan alan Vanlı Meryem'in hedefi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Gündem
LGS sınavında 500 tam puan alan Vanlı Meryem'in hedefi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi


"Kötü olduğum konularda konuyu anlayana kadar çalıştım"

Mustafa İlhan, sonucu ilk gördüğünde büyük sevinç yaşadığını belirterek, hissettiklerini "garip bir duygu" olarak nitelendirdi.

Sosyal hayatına, arkadaşlarına vakit ayırmaya devam ettiğini ve kendisini fazla kısıtlamadığını söyleyen İlhan, "Ders çalışmam gereken zamanda işte daha çok çalışmaya önem verdim." dedi.

Sınava hazırlık sürecinde Türkçe dersinde zorlandığını dile getiren İlhan, "Günlük düzenim yoktu. Daha çok böyle kötü olduğum konularda konuyu anlayana kadar çalıştım. Bir stres vardı, sonra o da kendi kendine düzeliyor." ifadelerini kullandı.

Akıllı telefon kullanımını da sınırlandırdığını anlatan İlhan, "Çok telefona bakmadım. Zaten bana da genellikle fazla mesaj gelmiyor bakmadığım için. Bu yüzden telefonla çok işim olmadı." diye konuştu.

Sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan İlhan, deneme sınavlarında yaptıkları yanlışları dikkatle analiz etmeleri gerektiğini belirterek, "Yanlışlarına önem versinler ve aynı hatayı bir daha yapmamaya çalışsınlar. İyi oldukları konulardan sürekli soru çözmek yerine eksik oldukları konulara ağırlık verip kendilerini geliştirmeye çalışsınlar." dedi.

Meslek seçimi konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirten İlhan, lise tercihini Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yana kullanmayı düşündüğünü söyledi.

Mustafa'nın babası Sami İlhan da sonucu öğrendiklerinde gurur duyduklarını ve çok sevindiklerini söyleyerek, "Mustafa, zaten ilkokuldan beri derslerini takip eden, sorumluluk sahibi bir çocuktur. Ödevlerini vaktinde yapar, sosyal hayatını da devam ettirirdi. Kendini tamamen derse vermez ama sorumluluklarını takip eder. Okulda da öğretmenleri ve hocalarımız çok yardımcı oldular, sağ olsunlar. Bu süreçte hem psikolojik hem derslerde olsun destek oldular." ifadelerini kullandı.

"Dijitalden uzak durmaya çalıştım"

Muhammed Yusuf Soysal da sınava hazırlık sürecinde her gün çalıştığını, Türkçe dersinde zorlandığını söyledi.

Sınav kaygısını kendisini rahat tutmaya çalışarak giderdiğini anlatan Soysal, "Sınavı çok kafamda büyütmedim. Bu sayede de stres yapmadan çalıştım. Sosyal hayatım gayet normal bir şekilde devam etti." diye konuştu.

Soysal, sınava hazırlık sürecinde dijital cihaz kullanımını büyük ölçüde sınırlandırdığını belirterek, "Sadece haftada bir kısa süre bilgisayara bakıyordum. Onun dışında dijitalden uzak durmaya çalıştım." ifadesini kullandı.

Lise tercihi konusunda süreç boyunca kendisine belirli bir hedef koymadığını belirten Soysal, bu dönemde önceliğinin sınavdan tam puan almak olduğunu ve bunu başardığını söyledi.

Henüz lise tercihini netleştirmediğini ifade eden Soysal, üniversitede yazılım alanında eğitim almayı düşündüğünü dile getirdi.

Sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Soysal, en önemli konunun stres yönetimi olduğunu belirterek, "Çünkü stres yapan arkadaşlarımın hepsi sınavda denemelerde yaptıklarından çok daha kötü yaptılar. O yüzden en önemlisinin stres yönetimi olduğunu düşünüyorum. Sınavı fazla büyütmemek ama yine de ölçülü çalışmak gerekiyor bence." dedi.

Başlıklar :LGSZeynep ÇabukMuhammed Yusuf SoysalMustafa İlhan
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026