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LGS'de 452 öğrenci tam puan aldı: İşte 500 tam puan alan şampiyonlar ve illeri

LGS'de 452 öğrenci tam puan aldı: İşte 500 tam puan alan şampiyonlar ve illeri

15:22, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 15:53, 10/07/2026, Cuma
AA
IHA
DHA
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LGS'de 452 öğrenci tam puan aldı: İşte 500 tam puan alan şampiyonlar ve illeri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. İşte LGS'den 500 tam puan alan şampiyonların illeri ve hikayeleri...

İstanbul


Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki İBB Akşemsettin Ortaokulu bir kez daha dikkat çeken bir başarıya imza attı.


Okuldan Musab Erol, Gökçe Ağar ve Ahmed Sami Güneş isimli 3 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.


İstanbulLiselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki İBB Akşemsettin Ortaokulu bir kez daha dikkat çeken bir başarıya imza attı. Okuldan Musab Erol, Gökçe Ağar ve Ahmed Sami Güneş isimli 3 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Ankara


Ankara’da birçok okulda ise LGS şampiyonları çıktı. Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan Furkan Emin Şahin, Mimar Kemal Ortaokulu’ndan Toprak Laçin Daşçı, Ahiler Ortaokulu’ndan Ümit Arif Bozdağ, Şehit Mustafa Erdal Ortaokulu’ndan Rana Alaçam, Şahin Ortaokulu’ndan ise Mehmet Baydoğan LGS’den 500 tam puan aldı.


LGS sınavı birincileri, sınava hazırlanırken telefondan uzak kaldı


Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Türkiye birincilerinden Zeynep Çabuk, Mustafa İlhan ve Muhammed Yusuf Soysal, kendilerini kısıtlamadan "telefondan uzak kalarak" sınava hazırlandıklarını söyledi.


Zeynep Çabuk, sınava hazırlık sürecinde dershaneye gitmediğini, yalnızca okulun açtığı kurslara katıldığını belirtti.


Sosyal hayatına, arkadaşlarına vakit ayırmaya devam ettiğini ve kendisini fazla kısıtlamadığını söyleyen Mustafa İlhan, "Ders çalışmam gereken zamanda işte daha çok çalışmaya önem verdim." dedi.


Muhammed Yusuf Soysal da sınava hazırlık sürecinde her gün çalıştığını, Türkçe dersinde zorlandığını söyledi.


Sınav kaygısını kendisini rahat tutmaya çalışarak giderdiğini anlatan Soysal, "Sınavı çok kafamda büyütmedim. Bu sayede de stres yapmadan çalıştım. Sosyal hayatım gayet normal bir şekilde devam etti." diye konuştu.

Ankara Ankara’da birçok okulda ise LGS şampiyonları çıktı. Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan Furkan Emin Şahin, Mimar Kemal Ortaokulu’ndan Toprak Laçin Daşçı, Ahiler Ortaokulu’ndan Ümit Arif Bozdağ, Şehit Mustafa Erdal Ortaokulu’ndan Rana Alaçam, Şahin Ortaokulu’ndan ise Mehmet Baydoğan LGS’den 500 tam puan aldı.LGS sınavı birincileri, sınava hazırlanırken telefondan uzak kaldıLiselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Türkiye birincilerinden Zeynep Çabuk, Mustafa İlhan ve Muhammed Yusuf Soysal, kendilerini kısıtlamadan "telefondan uzak kalarak" sınava hazırlandıklarını söyledi.Zeynep Çabuk, sınava hazırlık sürecinde dershaneye gitmediğini, yalnızca okulun açtığı kurslara katıldığını belirtti.Sosyal hayatına, arkadaşlarına vakit ayırmaya devam ettiğini ve kendisini fazla kısıtlamadığını söyleyen Mustafa İlhan, "Ders çalışmam gereken zamanda işte daha çok çalışmaya önem verdim." dedi.Muhammed Yusuf Soysal da sınava hazırlık sürecinde her gün çalıştığını, Türkçe dersinde zorlandığını söyledi.Sınav kaygısını kendisini rahat tutmaya çalışarak giderdiğini anlatan Soysal, "Sınavı çok kafamda büyütmedim. Bu sayede de stres yapmadan çalıştım. Sosyal hayatım gayet normal bir şekilde devam etti." diye konuştu.

Gaziantep 


Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda Türkiye birincisi olan öğrencilerden 11'inin kentten çıktığını bildirdi.

Gaziantep&nbsp;Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda Türkiye birincisi olan öğrencilerden 11'inin kentten çıktığını bildirdi.

Van


Van'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmeyi hedefliyor. İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Sakman, ailesiyle ziyaret ettiği okulda sevincini öğretmenleriyle paylaştı.

VanVan'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Meryem Sakman, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmeyi hedefliyor. İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Sakman, ailesiyle ziyaret ettiği okulda sevincini öğretmenleriyle paylaştı.

Elazığ


Elazığ'da yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Sefa Fırat, mühendis olmayı hedefliyor.


ElazığElazığ'da yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Sefa Fırat, mühendis olmayı hedefliyor.

Adıyaman


Adıyaman'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, 2023 yılında aynı sınavda 500 tam puan alan ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'la aynı başarıya imza attı.


LGS'de 500 tam puan alan Kerem milli teknolojiye katkı sağlamak istiyor


Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Kerem Tuncel, hedefinin milli teknoloji çalışmalarına katkı sunmak olduğunu belirtti.


Başarısının sırrını azim, disiplinli çalışmak ve başarıya inanmak şeklinde ifade eden Kerem Tuncel, Baykar Fen Lisesi'nde eğitim görmek istediğini söyledi.


Tuncel, "Bu süreçte Proje İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hedefim Baykar Fen Lisesine gidip milli teknoloji çalışmalarına katkı sağlamak." dedi.

Adıyaman Adıyaman'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, 2023 yılında aynı sınavda 500 tam puan alan ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'la aynı başarıya imza attı.LGS'de 500 tam puan alan Kerem milli teknolojiye katkı sağlamak istiyorLiselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Kerem Tuncel, hedefinin milli teknoloji çalışmalarına katkı sunmak olduğunu belirtti.Başarısının sırrını azim, disiplinli çalışmak ve başarıya inanmak şeklinde ifade eden Kerem Tuncel, Baykar Fen Lisesi'nde eğitim görmek istediğini söyledi.Tuncel, "Bu süreçte Proje İmam Hatip Ortaokulundaki öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Hedefim Baykar Fen Lisesine gidip milli teknoloji çalışmalarına katkı sağlamak." dedi.

Kütahya


Kütahya, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında büyük bir başarıya imza attı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 4 öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer alırken, yüzde 0,01’lik başarı dilimine girmeyi başardı.


LGS 2026’da Türkiye birincisi olan Kütahyalı öğrenciler ise şöyle sıralandı: Emir Kağan Çakır, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Azra Kartal, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Zeynep Sude Eriş, Özel Germiyan Bilge Koleji ve Ahmet Hasan Dal, Emet Ashaboğlu Ortaokulu.

KütahyaKütahya, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında büyük bir başarıya imza attı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 4 öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer alırken, yüzde 0,01’lik başarı dilimine girmeyi başardı. LGS 2026’da Türkiye birincisi olan Kütahyalı öğrenciler ise şöyle sıralandı: Emir Kağan Çakır, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Azra Kartal, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Zeynep Sude Eriş, Özel Germiyan Bilge Koleji ve Ahmet Hasan Dal, Emet Ashaboğlu Ortaokulu.

Konya


Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Konya’dan Tarık Mizra Bişgin, başarısının sırrını istikrarlı çalışmak ve arkadaş ortamının cazibesine kapılmamak olduğunu söyledi.


Sınav için sosyal ortamlardan uzaklaştığını anlatan Tarık Mizra Bişgin, "Hem sosyal medyadan uzak durmak hem dışarıdan uzak durmak gerçekten büyük bir mesele. LGS yaz aylarında, LGS’ye son 1 ay kala Mayıs ayları oluyor tam ilkbaharın güzel zamanları. Dışarıya çıkıp top oynamak istiyor insan ama o zaman da masaya oturanlar kazananlar oluyor. Bu yüzden sınav aslında psikolojik bir oyun. Bu oyunu iyi yönetirsen zaten başarının geleceği kaçınılmaz. Çok sosyal medyada takılan arkadaşlarım oldu tabii onlara uymamak lazım kendi sınırını çizmen gerek. Oyuna çağıranlar oldu ama ben gitmedim ‘Video izleyelim, film izleyelim’ gibi çağrıları hep çevirdim ve bunları ‘dur’ demek lazım. Yazın zaten LGS’den sonra istediğini yapabilirsin 3 aylık bir tatil süresi var. O yüzden o sürede nefse hakim olmak gerçekten önemli. Bu sınav gelip geçici iyi yapsan da, kötü yapsan da hayat devam ediyor. Bu hayatın sadece bir basamağını oluşturuyor. Ama yine de bu sınavı da yapabildiğin en iyi şekilde yapmak çok önemli bence. Zaten bu sınava kadar sen 1 buçuk yıl boyunca gerçekten istikrarlı çalışmışsan sen zaten kazanmışsın demektir. Hayatta çalışmayı, istikrarlılığı, düzeni öğrenmişsin demektir. Zaten burada kazanmışsın sınava girerken de kafan rahat bir şekilde girersin" şeklinde konuştu.

Konya Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Konya’dan Tarık Mizra Bişgin, başarısının sırrını istikrarlı çalışmak ve arkadaş ortamının cazibesine kapılmamak olduğunu söyledi. Sınav için sosyal ortamlardan uzaklaştığını anlatan Tarık Mizra Bişgin, "Hem sosyal medyadan uzak durmak hem dışarıdan uzak durmak gerçekten büyük bir mesele. LGS yaz aylarında, LGS’ye son 1 ay kala Mayıs ayları oluyor tam ilkbaharın güzel zamanları. Dışarıya çıkıp top oynamak istiyor insan ama o zaman da masaya oturanlar kazananlar oluyor. Bu yüzden sınav aslında psikolojik bir oyun. Bu oyunu iyi yönetirsen zaten başarının geleceği kaçınılmaz. Çok sosyal medyada takılan arkadaşlarım oldu tabii onlara uymamak lazım kendi sınırını çizmen gerek. Oyuna çağıranlar oldu ama ben gitmedim ‘Video izleyelim, film izleyelim’ gibi çağrıları hep çevirdim ve bunları ‘dur’ demek lazım. Yazın zaten LGS’den sonra istediğini yapabilirsin 3 aylık bir tatil süresi var. O yüzden o sürede nefse hakim olmak gerçekten önemli. Bu sınav gelip geçici iyi yapsan da, kötü yapsan da hayat devam ediyor. Bu hayatın sadece bir basamağını oluşturuyor. Ama yine de bu sınavı da yapabildiğin en iyi şekilde yapmak çok önemli bence. Zaten bu sınava kadar sen 1 buçuk yıl boyunca gerçekten istikrarlı çalışmışsan sen zaten kazanmışsın demektir. Hayatta çalışmayı, istikrarlılığı, düzeni öğrenmişsin demektir. Zaten burada kazanmışsın sınava girerken de kafan rahat bir şekilde girersin" şeklinde konuştu.

Aydın


Nazilli Beşeylül Ortaokulu bir kez daha LGS Türkiye birincisi çıkardı. Üç yılda 2 Türkiye birincisi çıkaran okul takdir topladı.


Sosyal, kültürel, sportif ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Nazilli Beşeylül Ortaokulu, akademik başarıdaki istikrarını da sürdürüyor. Son üç yılda iki Türkiye LGS birincisi çıkaran okul, ilçenin eğitimdeki gururu olmayı sürdürüyor.

Aydın Nazilli Beşeylül Ortaokulu bir kez daha LGS Türkiye birincisi çıkardı. Üç yılda 2 Türkiye birincisi çıkaran okul takdir topladı.Sosyal, kültürel, sportif ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Nazilli Beşeylül Ortaokulu, akademik başarıdaki istikrarını da sürdürüyor. Son üç yılda iki Türkiye LGS birincisi çıkaran okul, ilçenin eğitimdeki gururu olmayı sürdürüyor.

Afyonkarahisar


Liselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) açıklanan sonuçlarına göre Afyonkarahisar’da 3 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.


LGS’nin açıklanan sonuçlarına göre kentte Bolvadin Alkasan Ortaokulu öğrencisi Musab Çınar Esirüngü ve özel okullarda eğitim gören Melek Nisa Üçkılınç ve Erdem Erçolak 500 tam puan alarak Türkiye birincilerine arasına girdi.

AfyonkarahisarLiselere Geçiş Sistemi’nin (LGS) açıklanan sonuçlarına göre Afyonkarahisar’da 3 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu.LGS’nin açıklanan sonuçlarına göre kentte Bolvadin Alkasan Ortaokulu öğrencisi Musab Çınar Esirüngü ve özel okullarda eğitim gören Melek Nisa Üçkılınç ve Erdem Erçolak 500 tam puan alarak Türkiye birincilerine arasına girdi.

Erzincan


Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 3 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.


Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş’ın LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmasının Erzincan için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

ErzincanErzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 3 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ahmet Kaan Kılıç, Gül Çelebi ve Deniz Altınbaş’ın LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olmasının Erzincan için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Muğla


2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muğla Menteşe Şâhidi Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ahmethan Kopuz, Türkiye birincileri arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Muğla Menteşe Şâhidi Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ahmethan Kopuz, Türkiye birincileri arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bursa


Bursa’da eğitimdeki başarılarıyla dikkat çeken Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan merkezi sınav sonuçlarında büyük bir gurur yaşadı. Okulun 8/A sınıfı öğrencisi Göktuğ Kavzoğlu, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.


LGS birincisi Alptekin: Sınava 5’inci sınıftan itibaren deneme testleri çözerek hazırlandım


Tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Alptekin Keçe de, sınava 5’inci sınıftan itibaren deneme testleri çözerek hazırlandığını belirterek, “İleride de ilgi duyduğum kodlama ve yazılım gibi alanlarda kendimi geliştirerek ülkeme faydalı bir birey olmak istiyorum” dedi. LGS birincilerinden Yağız Tamer Kostik ise, “Dersleri tamamen derste dinledim” ifadelerini kullandı.

BursaBursa’da eğitimdeki başarılarıyla dikkat çeken Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan merkezi sınav sonuçlarında büyük bir gurur yaşadı. Okulun 8/A sınıfı öğrencisi Göktuğ Kavzoğlu, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı. LGS birincisi Alptekin: Sınava 5’inci sınıftan itibaren deneme testleri çözerek hazırlandımTüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Alptekin Keçe de, sınava 5’inci sınıftan itibaren deneme testleri çözerek hazırlandığını belirterek, “İleride de ilgi duyduğum kodlama ve yazılım gibi alanlarda kendimi geliştirerek ülkeme faydalı bir birey olmak istiyorum” dedi. LGS birincilerinden Yağız Tamer Kostik ise, “Dersleri tamamen derste dinledim” ifadelerini kullandı.

Kayseri


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, LGS sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamasında Kayseri’den 7 öğrencinin LGS’de tam puan yaptığını söyleyerek, "7 öğrencimizin tam puan alması bize büyük gurur yaşattı" dedi.

KayseriKayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, LGS sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamasında Kayseri’den 7 öğrencinin LGS’de tam puan yaptığını söyleyerek, "7 öğrencimizin tam puan alması bize büyük gurur yaşattı" dedi.

Malatya


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Hamza İncebay ve Ali Said Çelik, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.


MalatyaMilli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Hamza İncebay ve Ali Said Çelik, sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu.

LGS'de özel bir okulun İzmir, İstanbul, Çorlu, Çankaya ve Darıca kampüslerinden 31 öğrenci 500 tam puan aldı.


Başka bir özel okuldan da 2000 öğrenci arasından 35’i sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

LGS'de özel bir okulun İzmir, İstanbul, Çorlu, Çankaya ve Darıca kampüslerinden 31 öğrenci 500 tam puan aldı. Başka bir özel okuldan da 2000 öğrenci arasından 35’i sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.
Başlıklar :LGSMusab ErolGökçe AğarAhmed Sami Güneş
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