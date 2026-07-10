Konya





Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren Konya’dan Tarık Mizra Bişgin, başarısının sırrını istikrarlı çalışmak ve arkadaş ortamının cazibesine kapılmamak olduğunu söyledi.





Sınav için sosyal ortamlardan uzaklaştığını anlatan Tarık Mizra Bişgin, "Hem sosyal medyadan uzak durmak hem dışarıdan uzak durmak gerçekten büyük bir mesele. LGS yaz aylarında, LGS’ye son 1 ay kala Mayıs ayları oluyor tam ilkbaharın güzel zamanları. Dışarıya çıkıp top oynamak istiyor insan ama o zaman da masaya oturanlar kazananlar oluyor. Bu yüzden sınav aslında psikolojik bir oyun. Bu oyunu iyi yönetirsen zaten başarının geleceği kaçınılmaz. Çok sosyal medyada takılan arkadaşlarım oldu tabii onlara uymamak lazım kendi sınırını çizmen gerek. Oyuna çağıranlar oldu ama ben gitmedim ‘Video izleyelim, film izleyelim’ gibi çağrıları hep çevirdim ve bunları ‘dur’ demek lazım. Yazın zaten LGS’den sonra istediğini yapabilirsin 3 aylık bir tatil süresi var. O yüzden o sürede nefse hakim olmak gerçekten önemli. Bu sınav gelip geçici iyi yapsan da, kötü yapsan da hayat devam ediyor. Bu hayatın sadece bir basamağını oluşturuyor. Ama yine de bu sınavı da yapabildiğin en iyi şekilde yapmak çok önemli bence. Zaten bu sınava kadar sen 1 buçuk yıl boyunca gerçekten istikrarlı çalışmışsan sen zaten kazanmışsın demektir. Hayatta çalışmayı, istikrarlılığı, düzeni öğrenmişsin demektir. Zaten burada kazanmışsın sınava girerken de kafan rahat bir şekilde girersin" şeklinde konuştu.