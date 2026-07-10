Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurettin Topçu’yu andı
16:29, 10/07/2026, Cuma
IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Nurettin Topçu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu vefatının 51’inci yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Büyük mütefekkir, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu vefatının 51’inci yılında rahmetle yâd ediyorum" dedi.
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