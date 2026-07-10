Adalet Bakanı Gürlek'ten Ayasofya mesajı: Kubbelerinde ezanlar kıyamete kadar yankılansın
15:33, 10/07/2026, Cuma
DHA
Akın Gürlek - Ayasofya-i Kebîr Câmii
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Ayasofya semalarında yükselen ezanlar ve saflarında eda edilen namazlar, egemenliğimizin ve millet iradesinin güçlü bir nişanesidir" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Gürlek şu ifadelere yer verdi;
"6 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasının yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Milletimizin asırlık hasretini sona erdiren bu tarihi adım, Türkiye’yi vesayetin gölgesinden çıkararak milli iradenin hakim olduğu güçlü yarınlara taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinin ve milletimize olan sarsılmaz inancının müstesna bir tezahürüdür.
FETÖ başta olmak üzere her türlü vesayet odağından arınan, bağımsızlığına ve hukuk devleti ilkesine kararlılıkla sahip çıkan Türk yargısı da Danıştay'ın verdiği kararla milletimizin asırlık beklentisine hukuk zemininde karşılık vermiştir.
Ayasofya semalarında yükselen ezanlar ve saflarında eda edilen namazlar, egemenliğimizin ve millet iradesinin güçlü bir nişanesidir. Bu kutlu emaneti yeniden ibadete açarak milletimizin gönlündeki büyük özlemi dindiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin kubbelerinde ezanların, saflarında duaların kıyamete kadar eksik olmamasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."
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