İsrail'den cuma hutbesinin ardından gözaltı: Mescid-i Aksa vaizine yasak
15:07, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 15:08, 10/07/2026, Cuma
AA
Şeyh Muhammed Hüseyin
Terör devleti İsrail, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i Mescid-i Aksa'da kıldığı cuma namazının ardından gözaltına alarak bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.
Filistin yönetimine bağlı
Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa vaizi Hüseyin'in hutbesini okuduğu cuma namazının ardından gözaltına alındığı belirtildi.
Hüseyin'in, İsrail polisi tarafından gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının tebliğ edildiği aktarıldı.
İşgalci İsrail güçleri, gözaltı nedenine ilişkin açıklama yapmadı.
İsrail, son yıllarda Mescid-i Aksa vaizlerine karşı çok sayıda benzer karar almıştı.
Dünya
İngiltere’de milletvekili Andy Burnham başbakan olmaya çok yakın
Dünya
Gazzeli küçük Sündüs yardım bekliyor: Cilt salgını binlerce çocuğa yayıldı
Dünya
Suriye’de Macron’un ziyareti sırasında bombalı saldırı düzenleyen teröristler yakalandı
Başlıklar :israili̇srailkudüsfilistinmescid-i aksa
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.