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Suriye’de Macron’un ziyareti sırasında bombalı saldırı düzenleyen teröristler yakalandı

Suriye’de Macron’un ziyareti sırasında bombalı saldırı düzenleyen teröristler yakalandı

12:46, 10/07/2026, Cuma
IHA
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Suriye’de Macron’un ziyareti sırasında bombalı saldırı düzenleyen teröristler yakalandı
Şam’da Turizm Bakanlığı yakınlarında 7 Temmuz’da art arda meydana gelen çifte patlamada 4’ü polis olmak üzere 18 kişinin yaralandı. Patlama, Macron'un kaldığı otelin yakınlarında gerçekleşti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye’ye düzenlediği ziyaret sırasında başkent Şam’da bombalı saldırı düzenleyen teröristler güvenlik güçleri tarafından yakalanırken, teröristlerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği ziyaret sırasında art arda düzenlenen iki bombalı saldırının failleri yakalandı. Saldırıların ardından harekete geçen Genel İstihbarat Teşkilatı ve iç güvenlik birimleri, bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye izleyerek teröristlerin izine ulaştı.

Fiziksel ve teknik takibin ardından saldırıya karışan tüm teröristlerin adresleri tek tek tespit edildi. Terörle Mücadele Dairesi koordinesinde hazırlanan plan ile dün Şam ve kırsalındaki Al-Kutayfe, Seyyide Zeyneb, Dahiyet Kudsaya, İş el-Verver ve Hüseyniye bölgelerinde belirlenen hücre evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Bombalı saldırıları gerçekleştiren teröristlerin tamamı kıskıvrak yakalandı.


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SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ahmed el-Dalati, operasyonun detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, ilk sorgulamalarda teröristlerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduklarının kesinleştiğini belirtti. El-Dalati, "Ülkenin istikrarını bozmaya çalışanlara demir yumrukla vuracağız. İçişleri Bakanlığı ve Genel İstihbarat unsurlarımız, vatanı sabote etmeye ve vatandaşlarımızı hedef almaya çalışan her türlü girişime karşı tam bir teyakkuz ve hazırlık içindedir" ifadelerini kullandı. El-Dalati, teröristlerin tüm bağlantılarını ve planlarını ortaya çıkarmak için soruşturmanın derinleştirildiğini, kimlik ve rollerinin yakında kamuoyuna sunulacağını aktardı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, ulusal güvenliğin ve istikrarın korunması adına yürütülen operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, terörle mücadelede halkın ve ilgili tüm kurumların iş birliği içinde kalması gerektiği çağrısında bulundu.


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PATLAMALARDA 4'Ü POLİS 18 YARALI

Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam’da Turizm Bakanlığı yakınlarında 7 Temmuz’da art arda meydana gelen çifte patlamada 4’ü polis olmak üzere 18 kişinin yaralandığını bildirmişti. Bakanlık, patlama yerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konaklama yeri için ayrılan güvenlik bölgesinin dışında olduğunu, resmi ziyaret programını hiçbir şekilde etkilemediğini ve programın planlandığı gibi devam ettiğini aktarmıştı.


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Başlıklar :emmanuel macronmacronsuriyeşam
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