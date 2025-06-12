Dedesi ilham kaynağı oldu: Onun sayesinde girişimci olup kendi işini kurdu

"Çok aşamadan geçip bir ürünü ortaya çıkarabiliyoruz"





Sepetlerin yapımında emeğin çok olduğuna dikkati çeken Menevşe, şunları kaydetti:





"Sepetleri paket kağıdı, gazete kağıdından ve ambalaj kağıdından yapıyoruz. Sepet yapımının birçok aşaması var. Belli aralıkta kesiyoruz kağıtları. Sonrasında şiş yardımıyla sarıp boyama aşamamız var. Boyama aşamasından sonra kurutma aşaması bu aşamadan sonra nemlendirip örme aşaması var. Aslında bir bebeği büyütmek gibi. Çok aşamadan geçip bir ürünü ortaya çıkarabiliyoruz. Sepet yapma zamanım boyutuna ve ölçüsüne göre değişiyor. Küçük ürünü bir günde çıkarabiliyoruz. Bir sepeti çıkarmamız bir günümüzü ya da bir haftamızı alabiliyor. Çıkardığımız ürünün boyuna göre değişiyor."



