Kırsal kalkınmaya dev destek: 10,2 milyar liralık hibe verilecek

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında, 7 bin 160 projeye, 10,2 milyar lira hibe desteği verilecek. Böylece, 20,5 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlamış olacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, büyük önem verdikleri kırsal kalkınma yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımları, 20 milyon liraya kadar hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si oranında desteklediklerini anımsatan Yumaklı, tasarruflu modern ve bireysel sulama yatırımlarını ise 10 milyon liraya kadar hibeye esas proje tutarının yüzde 50'si oranında hibeyle desteklediklerini hatırlattı.
"Kırsalda yeni çalışma alanları ve istihdam imkanları oluşturuldu"
"Projeler 18 bin kişilik istihdam oluşturacak"
Yumaklı, bireysel sulama sistemleri kapsamında da değerlendirme süreci tamamlanan 3 bin 114 projenin kabul edildiğini, bunlar için ise yaklaşık 1,2 milyar lira destek sağlanarak, 83 bin dekar alanda modern bireysel sulama sistemleri kurulacağının altını çizerek, böylece hem verimin artacağını hem de su tasarrufu sağlanacağını, yaklaşık 2,5 milyar lira yatırımla 6 bin kişiye de istihdam imkanı getirileceğini kaydetti.
Tüm bu yatırımlara hibe sağlayarak, ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduklarına vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti: