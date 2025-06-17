Kırsal kalkınmaya dev destek: 10,2 milyar liralık hibe verilecek

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programımız ve Bireysel Sulama Desteklerimiz ile toprağımıza, üretimimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı için değerlendirme süreci tamamlanıp kabul edilen her iki kategoride toplam 7 bin 160 projeye 10,2 milyar lira hibe desteği vermiş olacağız. Böylece 20,5 milyar lira tutarında yatırım imkanı sağlamış oluyoruz. Bu projeler 18 bin kişilik istihdam oluşturacak. Bu yatırımlar sayesinde çiftçimiz kazanacak, toprağımız nefes alacak, ülkemiz büyümeye devam edecektir."