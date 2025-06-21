Kore dizilerle başardı biz neyi bekliyoruz

Uluslararası kamuoyunu etkileme ve kendini kültürel yolla ifade etmek olarak da bilenen Soft Power (Yumuşak Güç) bugün devletlerin en önemli tanıtım araçlarından biri olarak görülüyor. ABD’nin uzun yıllar Hollywood, MTV ve hamburger kültürü üzerinden sürdürdüğü kültürel hegemonyasına teknolojinin küreselleşmesiyle birçok ülke karşı atak yapıyor. Bunun son dönemdeki en önemli temsilcilerinden biri ise Güney Kore.

ÜLKE MUTFAKLARINI ETKİLİ TANITTILAR

Kore dizileri özellikle dijital platformlar sayesinde yüzlerce ülkede gösteriliyor. Koreliler, eğlence kendi kültürel ögelerini çok başarılı bir şekilde yansıtıyorlar. Özellikle yemek kültürleri, ev yaşantıları, sofra düzenleri ve mutfak araç-gereçleri adeta pazarlanıyor. Bu da yalnızca dizi ihracatını değil; gastronomi turizmini, restoran zincirlerini ve züccaciye sektörünü de doğrudan etkiliyor. Bu sayede özellikle son 10 yılda Kore başta olmak üzere Uzak Doğu mutfağının yükselişinden söz ediyoruz.

YERLİ YAPIMLAR 170’TEN FAZLA ÜLKEYE ULAŞTI

Türk dizileri ise küresel çapta izlenme oranlarıyla önemli bir yerde bulunmasına rağmen, bu tür kültürel ürün pazarlamasında aynı başarıyı yakalayamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılında dizi ve film sektöründe 602 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşıldı. Yerli yapımlar, birçok platform aracılığıyla 170’i aşkın ülkede 800 milyonu aşkın seyirciye ulaştı. Sektöre, 47 milyon liradan fazla destek ödemesi yapıldı. Dizilerimizde sofra kültürümüz, geleneksel yemek sunumlarımız ya da ev yaşamımız çoğu zaman arka planda kalıyor. Bu da mutfağımızın ve ev eşyalarımızın küresel tanıtımı için önemli bir fırsatın kaçmasına neden oluyor.

İHRACAT İÇİN ÖNCÜ KUVVET

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk dizilerinin ürünlerimizin farklı bölgelere ulaşmasında öncü kuvvet vazifesi gördüğünü kaydetti. Avdagiç, diziler üzerinden daha etkin tanıtım için şunları önerdi: “Türk dizilerinde içilen cam bardaktaki çayın yabancılar tarafından dikkat çektiği gibi birçok ürünümüzü pazarlayabiliriz. Türk gastronomi kültürünü dizilerimizde daha iyi işleyebiliriz. ‘Made in Türkiye’ ürünleri mobilyadan, Türk modasına kadar birçok sektörde farkındalığı artıracak, kültürümüzü yansıtacak şekilde dizilerimize daha fazla yerleştirebiliriz. Ürün yerleştirme gibi, kültürel öğelerimizi ve gastronomimizi merak uyandıracak şekilde dizilerimizde fazla öne çıkarmalıyız.”

YAPIMCI, STK VE KAMU İŞ BİRLİĞİ ŞART

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, dizi içeriklerinde Türk sofrasının, mutfak eşyalarının, pişirme tekniklerinin ve ev dekorasyonunun daha belirgin şekilde yer alması için teşvik edici projeler planladıklarının bilgisini verdi. Önder, hedefleri konusunda şunları söyledi: “Örneğin, yapımcılara ürün desteği sağlanması, içerik danışmanlığı verilmesi ve senaryolarda geleneksel kültürel motiflerin daha fazla yer almasını sağlayacak rehber çalışmalar gündemimizde. Ayrıca bu alandaki iyi örnekleri ödüllendirecek bir ‘Kültürel Ürün Tanıtımı Ödülü’ gibi girişimleri de değerlendiriyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek, hem kültürel diplomasiye hem de ihracata büyük katkı sağlayacaktır.”







