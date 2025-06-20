İş dünyası ve ekonomistler tepkili

Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican:

Uluslararası literatürde birçok akademik çalışma, faizin enflasyonist etkiler doğurabileceğini savunur. Modern Para Teorisi, Keynesyen Karşıtlık, Neo-Fisher Etkisi ve Post-Keynesyen görüşler bazı örneklerdir. Nasıl ki döviz kurundaki artış maliyet enflasyonunu tetikliyorsa, faiz artışı da şirketler için finansman maliyetini yükselterek aynı gelir tablosu etkisiyle enflasyona olumsuz katkıda bulunabilir. Türkiye’de yıllardır süren sermaye açığı ve finansman ihtiyacı nedeniyle, şirketler sermaye yerine para piyasasından borçlanmayı tercih ediyor. Ancak şu yanlış anlaşılmamalı: Teşvikli ve düşük faizli şirket kredileri yatırım, üretim, ihracat ve istihdama yöneliktir. Tüm bu tablo, son 3 yılda yaşanan ekonomik sürecin bir özetidir. Bu dönemdeki faiz artışları, belki stoper (savunma) hattını güçlendirmiştir; ancak kesinlikle iyi bir hücum oyuncusu, yani bir 'golcü' olamamıştır.