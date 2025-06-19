Doğu Karadeniz'in 5 aylık su ürünleri ihracatı 69,8 milyon doları aştı

"Rusya Federasyonu'na 33 milyon 427 bin 622 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 10 milyon 515 bin 125 dolarla Belarus, 8 milyon 753 bin 128 dolarla da Japonya takip etti. Bölgeden ayrıca Hollanda, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Yunanistan ve Endonezya'ya da ürün satıldı"